Aragón registra la mayor caída de la inflación desde el mes de agosto pero la vivienda y la luz suben un 8,5%

En lo que va de año la subida de los precios se mantiene en un 2,4% con respecto al año pasado. La ropa y el calzado son los productos cuyo precio más ha descendido

La vivienda es lo que más ha subido en el último mes en Aragón, un 8,5% más.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 3,1% en Aragón en octubre, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de octubre es el más bajo registrado en Aragón desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Donde más han subido los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,5% más que en octubre de 2024 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (-0,6 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% más (+0,5 puntos) y enseñanza, un 2,8% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en vestido y calzado, un -2,7% (-1,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y ha elevado 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%. Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las han presentado Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%). En el lado contrario se han situado Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Cataluña(2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) han sido las comunidades en donde más han crecido los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

