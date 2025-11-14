Así es Cervantes, el pueblo más español de Australia con la calle Aragón como arteria principal

Las referencias en forma de calles o monumentos que homenajean a Aragón se reparten a lo largo de la geografía europea debido a la expansión conquistadora medieval de la Corona de Aragón. Un reino que fue creciendo gracias a la ambición de sus gobernantes teniendo bajo dominio muchos puntos del Mediterráneo como Cerdeña, Sicilia, Malta, Nápoles llegando incluso a Atenas. Tampoco hay que olvidar la presencia aragonesa en varios puntos de Francia como Occitania o Rosellón.

Cualquier viajero que se haya dejado caer por alguno de los puntos más turísticos de estas ciudades europeas ha podido pasear por la calle Aragón, Huesca o Zaragoza sin darse cuenta. Uno de los casos monumentales más conocidos se encuentra en Nápoles donde puedes cruzar el arco del triunfo de Castel Nuovo, construido por Alfonso de Aragón tras conquistar el Reino de Nápoles en 1443.

Arco del triunfo de Castel Nuovo / WIKIPEDIA

Más extraño es encontrar alguna referencia a Aragón, por pequeña que sea, en otras partes del mundo con una relación mucho menos estrecha con la comunidad. Australia se encuentra a más de 17.000 kilómetros de Zaragoza en línea recta y para llegar hasta Perth desde Madrid tienes que pasar más de 20 horas dentro de un avión después de hacer alguna que otra escala en Doha, Dubái o Singapur.

A casi 200 kilómetros al norte de Perth se encuentra el pequeño pueblo de Cervantes conocido por ser el rincón más español de Australia. Esta pequeña localidad de pescadores de Australia Occidental está llena de calles que homenajean España y permiten a los ciudadanos y visitantes caminar por Aragón Street, Santander Way, Valencia Road o Goya Mews.

Un pueblo nacido por error

La historia de Cervantes es muy curiosa. La localidad australiana, rodeada de dunas y agua, solamente fue fundada en los años 60 y su homenaje a la cultura española es completamente involuntario tal como recuerdan desde National Geographic. Hay que remontarse hasta mediados del siglo XIX para conocer el origen del nombre, que nada tiene que ver con el célebre Miguel de Cervantes.

Un barco ballenero americano llamado Cervantes encalló en una isla a una milla de la cabeza de Thirsty Point por lo que esa isla comenzó a llamarse Cervantes en honor al barco. Ya en la década de los 50, varios pescadores decidieron mudarse a la zona mientras el gobierno australiano decidió fundar pocos años después una localidad pesquera centrada en la langosta que adoptó también el nombre del barco: Cervantes.

Una vista aérea del pueblo de Cervantes, en Australia / australiascoralcoast.com

No existe ninguna evidencia que el barco encallado un siglo antes fuese un homenaje norteamericano al célebre autor español de Don Quijote de la Mancha, pero el pueblo australiano, que no alcanza los 500 habitantes, así lo pensó por lo que comenzó a hacerle pequeños guiños a nuestro país otorgándole nombres de ciudades y regiones a calles y avenidas. Por ejemplo, en la entrada principal de Cervantes encuentras unas esculturas de Don Quijote y Sancho Panza acompañando a los turistas.

Una postal espectacular

Dentro del callejero de Cervantes donde se encuentran la calle Sevilla, el parque Cataluña y la vía Santander también se encuentran tres guiños a Aragón: la calle Aragón (una de las principales), la calle Ebro y la hilera Goya. Esta localidad australiana cuenta con uno de los paisajes más extraños de toda la isla: el Parque Nacional de Namburg.

El desierto de Pinnacles es una vasta extensión de arena dorada con miles de pilares de piedra caliza que emergen de la tierra como guardianes silenciosos dando la impresión de estar en un bosque petrificado. Según los expertos, estas formaciones, prácticamente desconocidas hasta 1960, datan de unos 30.000 años. Otro punto muy curioso en los alrededores de Cervantes es el lago de Thetis, hogar de los estromatolitos, los fósiles vivientes más antiguos del planeta.