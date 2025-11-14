Crece la diabetes tipo 2 entre los más pequeños: la obesidad infantil pasa factura

Todo en torno al azúcar, en torno a la glucosa. Los últimos datos de la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, actualizados a noviembre de 2023 a partir de la historia clínica de Atención Primaria, revelan que en la comunidad hay cerca de 98.700 personas con diabetes, cuyo día mundial se celebra este viernes. Y aunque la gran mayoría de los que la padecen son adultos, esta patología también se da en niños, con una prevalencia de 1,5 casos por cada 1.000 habitantes. Entre los más pequeños, la tipo 1 siempre ha sido la más común, ya que se trata de una enfermedad autoinmune que se produce porque hay unos anticuerpos que se 'comen' las células que fabrican la insulina, lo que hace su detección precoz muy complicada. Sin embargo, y aunque esta tendencia todavía se mantiene, de un tiempo a esta parte se han detectado más casos de tipo 2 en menores, un incremento que los expertos vinculan a un aumento de la obesidad en los mismos.

Es precisamente de este ligero repunte del que advierte María Rasal, de la Asociación Diabetes Zaragoza, que explica que los niños "es menos usual que tengan tipo 2" por norma general. El por qué es el siguiente. La diabetes es un aumento de la glucosa (azúcar) en sangre y la insulina es la hormona que produce el páncreas y que se encarga de metabolizar para producir energía. Así, la tipo 1 aparece en el momento en el que los anticuerpos atacan las células Beta -las que liberan la insulina en el páncreas-, y la persona se queda sin producir insulina. Esta es muy minoritaria, pues cerca del 90% de casos son tipo 2, según los datos aportados por Rascal de acuerdo a los últimos publicados por Servicio de Vigilancia de Salud Pública (noviembre 2023).

En el caso de la diabetes tipo 2, su aparición se debe a que la insulina no puede actuar bien. El organismo cuenta con una insulina basal o lenta que se sintetiza de forma constante durante el día. A su vez, cuenta con una rápida que la fabrica el páncreas cuando una persona come para compensar los alimentos. Los diabéticos tipo 1 no pueden generar estas hormonas y es por eso por lo que necesitan inyectarse ambas insulinas -basal y rápida- en función del nivel de azúcar en sangre. Según indica Rascal conforme a los últimos datos de Salud Pública, en 2023 había en Aragón 270 menores con tipo 1.

Rascal explica que detectar la diabetes tipo 1 en un estado temprano es casi imposible. Por eso, en estos casos el debut diabético suele ser más "traumático" por su manera de aparecer. "Cuando los padres ven señales de alerta y acuden al ambulatorio, los niños llegan ya con cifras de glucosa muy altas y entran directamente en la uci", sostiene. Precisamente para evitar esto, se han llevado a cabo estudios que han analizado la forma de diagnosticarla en estados previos a través analíticas, según indica Rascal, que matiza que estas investigaciones "llevan muy poco tiempo".

Con todo, es la tipo 2 la que prevalece en la comunidad, con una clara predominancia entre los adultos y con un ligero incremento en los menores. "Posiblemente, antes esta no se diagnosticaba en los niños porque no había esa obesidad, pero ahora comemos peor y nos movemos menos, y eso se ve reflejado en ese aumento de la tipo 2 en la población infantil", apunta, y menciona otros aspectos también como la exposición a las pantallas o el sedentarismo.

Este pequeño repunte se engloba además dentro de un contexto en el que los casos de diabetes han aumentado de forma notable, lo que Rascal asocia a los "malos hábitos" instaurados en la sociedad como el uso de las pantallas o las comidas ultraprocesadas. Basándose en los datos de Salud Pública, Rascal hace una comparativa entre 2019 y 2023, cuando en Aragón se ha pasado de los 91.008 diagnósticos, lo que representa una prevalencia del 6,95%, a los 98.690, es decir, un 7,6% de la población.

Rascal remarca que la manera de prevenir la tipo 2 es "cuidar la alimentación y hacer ejercicio", dos pilares básicos para la salud de cualquier persona a los que, en caso de padecer esta patología, se suma un tercero: el tratamiento farmacológico. "La diabetes no es solo me tomo una pastilla y ya está. El tratamiento puede ser más complejo porque la administración de la insulina se hace en cada ingesta de comida, y hay que tener mucho control sobe qué y cuánto se come para calcular esas dosis. Y hacer ejercicio es importante porque ayuda a mantener los niveles de glucosa más estables, a aumentar la elasticidad, a tener más fuerza, a estar más ágiles..", explica.

Pero para que la persona no se tambalee falta una cuarta pata que, indica Rascal, es la educación que imparten desde el Salud. "Te enseñan cómo te tienes que alimentar, qué tipos de ejercicios tienes que hacer según tu edad y tu condición física, cómo regular la administración de insulina...", cita entre otros aspectos. La profesional pone en valor este trabajo del Departamento de Sanidad que es esencial para que los pacientes se deshagan de viejos hábitos y se hagan a otros nuevos. Rascal afirma que en esta educación llega a todos los pacientes y que con ella se ha "avanzado mucho".

Así, informa de que una de las finalidades de la Asociación de Diabetes de Zaragoza es también "reforzar esa formación" que es un punto imprescindible. Por eso, desde la organización tienen en marcha dinámias grupales en las que se imparte esa educación que es esencial. Porque, recuerda, las complicaciones más graves surgen en aquellas diabetes que "no están bien controladas", pues lo común es que las que sí que se atienden bien no generar graves problemas, gracias también a los avances en los tratamientos.