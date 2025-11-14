El Gobierno de Aragón confirma que sigue adelante con las obras del telecabina Benasque-Cerler pese a la sentencia en contra

El Gobierno de Aragón ha confirmado que seguirá adelante con las obras del telecabina que conecta Benasque con Cerler, a pesar de la sentencia en contra que estimaba parcialmente la denuncia de SOS Ribagorza. Así lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés, Manuel Blasco, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Teruel Existe Pilar Buj, en el pleno de las Cortes que se celebra este viernes.

La diputada turolense le ha preguntado directamente al consejero que "de dónde se van a detraer las partidas para cubrir los 16 millones que tendrán que devolver a la Unión Europea si el proyecto no se realiza", a lo que el consejero ha negado la mayor.

"No contemplamos tener que devolver el dinero porque lo que contemplamos es acabar la obra que demanda el territorio", ha expresado Blasco, que ha recordado que la sentencia no admite todos los 'peros' presentados en la denuncia, sino que solo admite tres de las 12 denuncias realizadas.

"El fallo judicial estima parcialmente el recurso de Sos Ribagorza, 3 de las 12 deficiencias alegadas. Las demás, son estimadas, con cuestiones importantes en el impacto en el paisaje y fauna y suelo, o las condiciones de impacto ambiental. La sentencia ahí no admite la reclamación de las asociaciones ni obliga a la paralización de las obras, con lo cual, podemos continuar con las obras", ha recalcado el consejero.

Blasco ha defendido la viabilidad del proyecto y las medidas correctoras que está aplicando el Ejecutivo aragonés en las obras, como la construcción de un muro, "con la inversión de 1.300.000 euros" tras el informe condicionado de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que denunció que el puesto de salida del telecabina se encontraba en zona "inundable" y que requería de la construcción de un muro de contención.

Para la parlamentaria de Teruel Existe, sin embargo, los vicios legales que admite la sentencia son determinantes para el proyecto. "¿Cómo pueden subsanar que el telecabina esté en zona inundable? Afectado el punto de salida, como dice la sentencia, toda la línea queda afectada", ha reprochado.

Además, Buj ha alertado del "enorme riesgo de la situación de inundabilidad en una zona donde puede haber una gran concentración de personas" y ha denunciado la falta del estudio geotécnico y del informe de viabilidad económica. "Sería muy grave que se construyera y luego no fuera rentable, ya que va a depender del Ayuntamiento de Benasque y podría generarle deudas importantes", ha denunciado.

Por su parte, el consejero Blasco ha recordado que el Gobierno de Aragón ha recurrido la sentencia y, por lo tanto, ha evitado valorar el resto de parámetros a la espera de que se pronuncie la institución judicial.