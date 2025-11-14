El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?

Al menos 65.000 aragoneses han recibido esta semana duplicado el cobro de los recibos del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR, antiguo ICA). Un fallo del Instituto Aragones del Agua que ha provocado que en los extractos bancarios aparezcan dos cargos diferentes, aunque en la web de la propia entidad aparezca reflejado correctamente.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCO) señalan que desde el Ejecutivo autonómico ya son conscientes del error y que en los próximos días se irá devolviendo el importe cobrado por duplicado. En principio no es necesario que los usuarios hagan nada. Sin embargo, señalan que es recomendable "vigilar" la devolución y sobre todo presentar una reclamación si esta duplicación ha producido algún tipo de daño en las cuentas por haber dejado algún descubierto que suponga una sanción. En este caso recomiendan reclamar ante el Instituto Aragonés del Agua.

Desde el Gobierno de Aragón indican que se ha producido "un error en la validación de los ficheros de los recibos" que se han pasado a cobro, que se han duplicado en el caso de 65.372 ciudadanos de Zaragoza capital. También confirman que se repondrán de oficio "entre hoy y mañana" las cantidades del recibo duplicado. Algunas cantidades ya se han comenzado a devolver.