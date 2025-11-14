El inspector Rafael Lizandra será el nuevo director del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza en sustitución de María Jesús Cruz, quien llevaba en el cargo desde agosto de 2023 y ha renunciado al estar próxima su jubilación. El relevo se hará efectivo el próximo 1 de diciembre.

Lizandra, nacido en Zaragoza el 22 de junio de 1962, es licenciado en Psicología y diplomado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Profesionalmente, de forma inicial ejerció las tareas de maestro de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje para, posteriormente, trabajar como profesor de Educación Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa tanto en equipo como en Departamento de Orientación en distintos Institutos de Secundaria.

Asimismo, ha participado durante varios cursos como asesor técnico del Departamento de Educación en materias relacionadas con la evaluación del sistema educativo y con la atención a la diversidad.

Durante los últimos siete cursos, ha desempañado el puesto de Inspector de Educación en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza.