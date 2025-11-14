Listas de espera en Aragón: cien pacientes menos en octubre y 5.529 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses

La listas de espera quirúrgica en Aragón apenas ha descendido en 111 pacientes durante el mes de octubre (en concreto, en 1.864), lo que deja el dato global en 5.529 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses en la comunidad. En todo caso, se trata del segundo mes consecutivo de bajada después del pico que se produjo en agosto, cuando los datos ascendieron de forma brusca hasta los 5.782 pacientes fruto del verano y las vacaciones, momento en el que se cierran camas en los hospitales al no haber tanta actividad quirúrgica.

En septiembre la cifra fue de 5.640 y la tendencia de mejora se ha confirmado en octubre con la ligera caída. Es de esperar que los datos de noviembre también sean positivos. Teniendo en cuenta los doce meses que separan este mes de octubre con octubre de 2025, el descenso de las demoras es de 1.864 pacientes, lo que representa un -25,2% interanual.

Por especialidades, Traumatología registra 1.893 usuarios, lo que supone cien personas menos que septiembre. Le sigue Otorrinolaringología, con 1.034 pacientes (en septiembre eran 1.086); Urología con 575 (eran 557 en septiembre); Neurocirugía con 538 pacientes (ligeramente inferior a septiembre); Oftalmología con 468 personas (sube respecto a las 414 de septiembre); y Cirugía General y de Digestivo, con 459 usuarios en situación de demora frente a los 511 que había en septiembre.

Fuentes de la consejería de Sanidad destacan que el descenso interanual de las listas de espera se debe al plan de dinamización, "basado en una mejor gestión del suelo quirúrgico, protocolos de colaboración entre centros, refuerzo de profesionales y otras medidas para aumentar la actividad", han recalcado.

En este sentido, teniendo en cuenta la diferencia de los últimos 12 meses, la mayor bajada de número de pacientes se ha dado en Cirugía Maxilofacial (-76,4%); Oftalmología (-74,6%); Cirugía Pediátrica (-64,2%) y Cirugía General y Digestiva (-51%). En Traumatología la caída es de un -10,3%, "uno de los descensos que más impacto tienen al ser una de las especialidades con mayor número de pacientes de larga duración", ha reseñado Sanidad. En esta especialidad, la lista ha bajado en 217 pacientes en un año. Por su parte, en Otorrinolaringología se ha logrado bajar en un año en 176 pacientes (-14,54%).

Procesos con más demoras

Por provincias, la mayor parte de la demora está en los hospitales de Zaragoza (incluye Calatayud), con 4.689 pacientes, el 84,81% del total. En los centros de Huesca (San Jorge y Barbastro) hay 452 pacientes, el 8,18% del total, mientras que en Teruel (Obispo Polanco y Alcañiz) hay 388 pacientes, el 7,02% del total.

Atendiendo a las operaciones quirúrgicas que más demora acumulan en Aragón, las prótesis de rodilla lidera el ranquin con 331 pacientes. Le siguen los 226 que están pendientes de ser intervenidos de una caratara; o los 135 que esperan una prótesis de cadera.

Por días, la demora media para ser operado en Aragón se sitúa en octubre en 131 días, "el más bajo en un mes de octubre desde 2019", según fuentes sanitarias. "Solo en el último año, es decir, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la demora se ha reducido en 15 días. En estos momentos, el 70% de las intervenciones se realizan antes de los 180 días y casi el 44% en menos de 90 días", han añadido.