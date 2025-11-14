Luz verde a Microsoft en Zaragoza: invertirá 5.356 millones en la construcción de sus tres centros de datos
La DGA ha firmado este viernes la aprobación del PIGA, paso previo al comienzo de las obras
El gigante tecnológico Microsoft ya tiene el visto bueno del Gobierno de Aragón para comenzar la construcción de sus tres centros de datos en la comunidad aragonesa. El consejero de Fomento autonómico, Octavio López, ha firmado este viernes el PIGA, paso previo indispensable para el inicio de las obras, que empezarán simultáneamente cuando se apruebe de forma definitiva, en unos nueve meses aproximadamente, y supondrán una inversión de 5.356 millones de euros para los tres complejos de La Muela, Puerto Venecia y Villamayor de Gállego.
La extensión total de los tres data centers es de 283,79 hectáreas (146,12 en La Muela, 80,67 en Villamayor de Gállego y 57 en Zaragoza) y se prevé la instalación de 240 kilómetros de fibra óptica y 187 kilómetros de canalización, además de las necesarias conexiones eléctricas relativas a las líneas de alta tensión subterráneas y áreas en cada uno de los tres campus.
La primera fase del proyecto durará cuatro años y supondrá una inversión inicial de 1.312 millones de euros entre las tres ubicaciones. Los centros de datos de La Muela, Villamayor y Zaragoza echarán a andar con una potencia de 50 megavatios (capacidad que ya tiene asegurada) y el desarrollo de las siguientes fases, que se dilatará una década hasta que estén operativos al 100%, dependerá de los concursos de acceso a la red eléctrica, todavía sin fecha definida.
En cuanto a los empleos, las propias obras, que comenzarían a mediados de 2026, necesitarán de entre 1.000 y 2.000 trabajadores. En su primera fase, los trabajadores que tendrá Microsoft en sus data centers aragoneses estarán entre 150 y 200. Cuando estén plenamente operativos, dentro de diez años si todo va según lo previsto, lograrán generar en torno a un millar de empleos directos.
Los tres centros de datos funcionarán como una única región cloud, estando interconectados entre sí por fibra óptica. Es decir, aunque las obras acabasen en uno de ellos antes, no comenzarán a funcionar hasta que los tres estén concluidos. Esta región será una de las más grandes de Microsoft en el mundo.
El PIGA
Según el estudio económico aportado por la empresa, los ayuntamientos de las tres localidades zaragozanas supondrá un incremento de 20 millones de euros en total: 10,3 en La Muela, 6 en Villamayor y 3,7 en Zaragoza. Todos ellos corresponden "a los suelos dotacionales urbanizados que obtendrá cada uno de los ayuntamiento, así como por la cesión del suelo correspondiente al 5% de los aprovechamientos lucrativos", según la DGA.
"De igual modo, se estima un incremento de patrimonio de la comunidad autónoma por obtención de suelos dotacionales urbanizados, así como el suelo correspondiente al 5% de los aprovechamientos lucrativos por valor de 3.195.126,29 euros", añaden desde el Ejecutivo autonómico.
Una vez aprobado inicialmente, el PIGA ‘Región MSFT’ se someterá al trámite de información y participación pública durante un plazo de 30 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), prevista para los próximos días.
