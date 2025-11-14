La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto

La residencia de estudiantes que se está construyendo en el Actur y que está llamada a ser la más grande de Zaragoza cuando esté operativa está avanzando a más velocidad de lo esperado, los plazos previstos se están pulverizando y su estreno deseado para septiembre de 2026, con el inicio del próximo curso universitario, está más que garantizado.

Sus 676 camas estarán disponibles para los alumnos que quieran conseguir plaza el año que viene porque las máquinas están batiendo todos los hitos a velocidad de vértigo gracias, sobre todo, a que la constructora que la está ejecutando, Acciona, ha echado mano de piezas prefabricadas para, por ejemplo, instalar los «casi 600 baños iguales» o algunos elementos de la fachada que estos días ya se está colocando. Todo para agilizar el avance de un proyecto de más de 25 millones de euros impulsado por Amira Real Estate y que ya roza el ecuador de su ejecución, el 50% que ha llegado a diez meses de finalizar los trabajos.

Joaquín Lahuerta, de la firma Ingennus, es el arquitecto que ha diseñado este mastodóntico edificio, formado por dos bloques paralelos de 8 plantas que se conectan por una planta sótano que ya está prácticamente lista para los trabajos de albañilería y acabados interiores, igual que el resto de la estructura que ya luce tapada en el paisaje de la avenida Valle de Broto, junto a la antigua sede de la CEOE en Zaragoza. La construcción industrializada, como en otros proyectos ya en marcha, está mejorando los plazos para terminar antes.

A este ritmo, lo harán a lo largo del verano de 2026 sin tener clara la fecha definitiva de momento. «El proyecto va bastante avanzado, por encima del plazo previsto y con garantías de que pueda estar operativo en septiembre de 2026», aseguró ayer Lahuerta en declaraciones a este diario, que destaca que «ya se ha colocado parte de la fachada, los núcleos internos, y en breve empezará a verse la chapa minionda en dos tonalidades distintas que conformarán la piel del edificio».

Para Lahuerta, «la parte más compleja o delicada de la construcción fue la cimentación, porque quedaba muy cerca del nivel freático, pero ya está superada, igual que la estructura, ya terminada». «Ahora los trabajos se centran en la albañilería interior y las instalaciones», añadió.

También se tienen que acometer los espacios exteriores, con las zonas ajardinadas y las plazas de aparcamiento en superficie ubicadas junto al edificio, así como los remates que tienen que darse como facilitarse un acceso al parking de la antigua sede de la CEOE, ahora como hogar del Campus Digital que promueve la DGA.

Dentro de solo diez meses estará terminada, en tiempo récord, estas nuevas instalaciones que contarán, según reza en el proyecto, con 676 camas en total, 597 en habitaciones simples y 62 en 31 alojamientos dobles, y otras 17 para personas con movilidad reducida. Bravo! Student será la residencia de estudiantes más grande de Zaragoza, con alojamientos que tendrán dormitorio, zona de estudio, un pequeño office y un cuarto de baño en solo 13,50 metros cuadrados de superficie útil. Y algunas, con terraza.

Para Lahuerta este es «un proyecto muy importante por ser el más grande de Zaragoza pero también porque se dirige a jóvenes que vienen en busca del destino de sus vidas». «Es divertido porque tenemos que pensar en un lugar para vivirlo». Y para ello estarán los servicios comunes, como el gimnasio o las pistas deportivas, que pronto empezarán a verse.