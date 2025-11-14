Microsoft asegura que sus centros de datos de Aragón consumirán 100 veces menos agua que los de Amazon

Microsoft ha puesto cifras precisas a uno de los aspectos más sensibles del despliegue de centros de datos en Aragón: el consumo de agua. La compañía asegura que sus tres campus de infraestructuras tecnológicas, que se levantarán en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, funcionarán con un sistema de refrigeración líquida en circuito cerrado, lo que reduce el uso de agua industrial a unos bajos niveles. La demanda industrial de sus instalaciones a plena capacidad a partir del segundo año de operación será de 3.975 metros cúbicos, lo que equivale a al consumo anual de unas 90 personas.

Así lo recoge la documentación del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) presentada por la compañía al Ejecutivo autonómico, que ha sido aprobado este viernes de forma inicial. Microsoft explica que sus centros en Aragón aplicarán un nuevo diseño que refrigera directamente los chips mediante soluciones de refrigeración líquida recirculada.

A diferencia de los sistemas tradicionales, no depende de torres de evaporación ni de aportes continuos de agua. “Una vez que el sistema se llena durante la construcción, el agua circula de manera continua entre los servidores y los equipos de refrigeración sin necesidad de suministro adicional”, detallan desde la multinacional fundada por Bill Gates.

El único momento en el que se requiere una cantidad significativa de agua es el inicial. En concreto, 27.717 m³ el primer año, destinados exclusivamente al llenado del circuito cerrado, según la información facilitada desde la empresa. A partir de ahí, el consumo anual de sus tres centros de datos se estabilizará en los citados 3.975 m³, equivalentes al uso doméstico de unas 90 personas al año.

Comparación con el proyecto de AWS

La cifra es notablemente inferior a la estimada por Amazon Web Services (AWS) para su proyecto en Aragón, donde cuenta ya con tres centros de datos en operación desde hace tres años y está impulsando un plan de expansión con nuevos edificios y localizaciones. En su caso, el consumo industrial de agua para la refrigeración de sus servidores será de más de 755.000 metros cúbicos cuando complete la totalidad de su inversión, según su PIGA. Desde AWS siempre ha defendido además lo suyo no es consumo, sino un "uso", dado que devuelven gran parte del agua que toman a la red de abastecimiento.

No obstante, hay que tener en cuenta que la inversión de la filial del gigante del comercio electrónica es de mayor magnitud, ya que espera poner en funcionamiento data centers con una capacidad energétcia de casi 1.700 megavatios frente a los 900 previstos por Microsoft.

Al analizar el consumo de agua en función de la potencia eléctrica de cada proyecto, se observa una diferencia notable. Microsoft estima un consumo de unos 4,4 metros cúbicos de agua por megavatio al año, mientras que en el caso de AWS serían 444 metros cúbicos por unidad de capacidad. Esto implica una demanda 100 veces menor (14 el primer año) en la primera compañía en comparación con la segunda.

Aunque Microsoft evita citar directamente a su competidor, sí ha señalado que su enfoque “no tiene nada que ver con otros proyectos”, en referencia clara a los modelos basados en evaporación que requieren caudales mucho mayores.

El diseño de sus campus de datos incorpora además medidas para limitar cualquier consumo adicional. El agua de lluvia se recogerá desde las cubiertas de los edificios y se almacenará para usos no potables como el baldeo o el llenado de cisternas. El tratamiento paisajístico se ha concebido con especies vegetales capaces de adaptarse al clima y al suelo aragonés, lo que reduce de manera notable la necesidad de riego.