Un muerto en un aparatoso accidente de tráfico en Libros

El vehículo se salió de la vía por el margen derecho y terminó volcando

Así ha quedado el coche del fallecido en Libros tras el accidente

Así ha quedado el coche del fallecido en Libros tras el accidente / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

Las carreteras aragonesas se han vuelto a cobrar una vida este viernes. Un varón de 56 años ha muerto tras un accidente de tráfico en la TE-62 consistente en una salida de vía por el margen derecho y posterior vuelco del vehículo.

El siniestro ha tenido lugar a las 9.40 horas de este viernes en el término municipal de Libros, provincia de Teruel, y la Guardia Civil todavía se encuentra investigando las causas de lo sucedido. El fallecido era el condutor y único ocupante del turismo. Se trata de un varón de 56 años, vecino de Llíria (Valencia).

