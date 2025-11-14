El paso de la gripe aviar y su impacto en la laguna de Gallocanta: la DGA lanzará una campaña turística cuando acabe la epidemia

El Gobierno de Aragón lanzará una campaña turística para recuperar la imagen y la actividad en la laguna de Gallocanta, afectada por el impacto de la gripe aviar. Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, que ha asegurado que "la actividad turística no se ha visto paralizada", pero ha reconocido la necesidad de mejorar su imagen después del impacto de la gripe aviar y la presencia de cadáveres de grullas en su entorno.

"La actividad turística no se ha parado, pero se ha extremado la precaución para que tanto los operarios como los visitantes y que los particulares no manejen ni toquen a las grullas muertas", ha explicado el consejero, ante una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE Silvia Gimeno. "Una vez acabe la epidemia, haremos alguna campaña para reactivar el turismo. Pero mientras no pase la época de migración no podemos hacer nada", ha reconocido el consejero.

Blasco ha señalado que si las aves que llegan a Gallocanta "cogen la gripe aviar en el norte de Europa, no se puede evitar de ninguna forma y terminan muriendo y, uno de los sitios en los que lo hacen es muy visible, que es Gallocanta".

Con todo, el consejero ha defendido la rápida actuación del Gobierno aragonés para tratar de evitar el impacto de la gripe aviar en Aragón. "Desde que el 19 de octubre se detectó un índice de mortalidad anómalo en los humedales, y el 24 de octubre se revisó el protocolo de gripe aviar, se adoptó la situación de emergencia y el Gobierno de Aragón decretó hace ya tres semanas recoger las aves muertas, el confinamiento de las granjas (especialmente de gallinas), y poner los medios de prevención para que el contagio no pasara a los humanos", ha recordado Blasco.

Así, ha reconocido que "no hay de momento un problema de salud pública, pero sí de imagen al recoger las grullas", por lo que el Ejecutivo aragonés tomará medidas cuando pase la epidemia y la época de migración, para reactivar el turismo en la zona.