EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entra en la cocina de La Flor de Lis para apoyar al Club Inclucina

'Huevo Mari Puri'. Así es como se llama el plato que este viernes han cocinado en el restaurante La Flor de Lis de Zaragoza los chicos y chicas del Club Inclucina que han participado de la clase magistral impartida por el chef Rubén Martín. Una cita imprescindible para comprobar la destreza de Ángela Cervera, Hugo Pérez, Alex Caldeiro, Iker Gómez, Rodrigo Forns y Mouhamed Niang, todos ellos alumnos del colegio de educación especial San Martín de Porres de Atades, ejecutando la receta y poniendo en práctica todo lo aprendido durante el curso de este año en los talleres.

Junto a ellos han querido estar EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, representado por su subdirector, David López, como Medio Amigo del Club Inclucina, y Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, que participaba como Madrina, acompañados por el presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosme.

"Si hay un cocinero que representa a la perfección los valores del Club Inclucina de talento culinario con corazón es Rubén Martín, que este año dirigirá en la mañana de la Gala, el Acto por la Normalización Social, cocinando junto con alumnos, con y sin discapacidad intelectual", han explicado desde Atades.

Y es que clases magistrales como la de este viernes en La Flor de Lis son el aperitivo perfecto antes de la celebración de la tradicional gala del Club Inclucina, que este año cumple diez años y se celebrará el próximo 15 de diciembre en el Teatro de las Esquinas. Una cita imprescindible para darle todo el apoyo a su extraordinaria labor y la de Atades, dentro y fuera de las cocinas.