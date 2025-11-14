EL PERIÓDICO DE ARAGÓN pone el foco en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El transporte de mercancías por ferrocarril registra una cuota de participación muy baja en el sistema modal en España. Solo el 4% del transporte de carga utiliza el tren encontraste con países vecinos como Portugal y Francia, que alcanzan el 13% y 15% respectivamente, y muy por debajo de la media europea situada en un 17%, según el informe realizado por Ineco, la ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Aragón considera que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, además de ser vital para su desarrollo, permitiría impulsar estas cifras. Este eje supondría unir los puertos de Levante y el norte a través del ferrocarril por Teruel y Zaragoza. También el Gobierno central inició hace un año la redacción de los estudios para analizar la viabilidad de establecer en el corredor una salida de mercancías que conecte Aragón con Francia a través del túnel del Canfranc, una vez se reabra la línea internacional.

La jornada contará con las intervenciones de Aitor Moll, Jorge Azcón y Joaquín Juste. / Servicio especial

Desde Aragón se ve este trazado ferroviario como un proyecto prioritario para el territorio, sin embargo no está yendo a la velocidad deseada. No hay fecha concreta, ya que el eje se va completando por tramos y por autonomías. Una vez esté terminado pondrá a la capital aragonesa a solo hora y media de Bilbao y menos de dos horas de Valencia, uniendo ambos puntos en menos de cuatro horas.

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo será una línea de alta velocidad apta para tráfico mixto de viajeros y mercancías que permitirá enlazar la fachada atlántica con la costa mediterránea, facilitando así la conexión entre estas dos importantes áreas geográficas sin pasar por el centro de la Península. Además, esta línea permitirá la conexión de Valencia con la «Y» Vasca a través de Teruel, Zaragoza, Logroño y Pamplona. La actuación tiene un potencial indudable para el tráfico de mercancías ya que permitirá canalizar las exportaciones hacia Europa de las comunidades por las que discurrirá.

Con la mirada puesta en este proyecto estratégico, Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizan el martes 18 de noviembre, una jornada que se desarrollará en el Salón de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con la presencia de 200 invitados y la participación de representantes institucionales nacionales y autonómicos, empresariales, operadores y expertos en el ámbito de la logística y el transporte. Este foro cuenta con la colaboración de Cámaras de Aragón y Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) y el impulso institucional de la Diputación de Teruel (DPT) y el Gobierno de Aragón.

Los interesados en asistir a la Jornada Cantábrico-Mediterráneo pueden inscribirse aquí.

Expertos que participarán en la mesa empresarial, que estará moderada por el periodista Jorge Heras. / Servicio especial

Voces autorizadas

La contribución a la competitividad de las empresas, la aportación para la economía de la comunidad aragonesa, los sectores que se verán más beneficiados, el impacto que tendrá en el transporte por carretera o la contribución al desarrollo de los puertos secos con la entrada en funcionamiento de este eje vertebrador serán algunas de las cuestiones que se abordarán.

Este encuentro nacional contará con dos mesas redondas y dos conferencias. La bienvenida correrá a cargo de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. Seguidamente intervendrá el presidente de la DPT, Joaquín Juste.

El encuentro acogerá una primera mesa redonda, El corredor ferroviario como llave para mejorar la competitividad empresarial, en la que participarán Mar Chao, presidenta de Valenciaport; Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO); Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo de Cámaras de Aragón; y Ramón Adé, director gerente de la TMZ. El encuentro estará moderado por el periodista Jorge Heras, jefe de Activos en Aragón.

Representantes de las instituciones participarán en la segunda mesa redonda, moderada por Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Servicio especial

A continuación se celebrará una segunda mesa bajo el título Una infraestructura clave para el desarrollo del nordeste español. En ella intervendrán Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón; Roberto Media, consejero de omento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria; Gema Álvarez Fernández, directora general de Infraestructuras de La Rioja; y Laura Paredes, directora general de Transportes de la Junta de Castilla y León. La charla estará moderada por el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, será el encargado de clausurar este encuentro que servirá para trazar la situación actual, el impacto, las oportunidades y las claves de futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo.