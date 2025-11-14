Reabren una parte de los bares afectados por el edificio en ruinas del Tubo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado este viernes la reapertura de parte de los negocios cerrados con motivo de la declaración de ruina inminente del inmueble situado en la calle Estébanes 12-14 de El Tubo zaragozano. En concreto, el levantamiento de la orden de desalojo y cese de actividad beneficiará desde esta mañana a la sala Kenbo, a El Patio del Plata y a la terraza del negocio de hostelería Casa Buisán. El resto de terrazas (Bodegas Almau y Libertad 6) proseguirán clausuradas provisionalmente, al igual que el tramo de la calle entre la vía Ossau y Bodegas Almau.

La reapertura llega después de que el servicio de inspección urbanística, tras una visita al edificio, y con el informe de bomberos positivo respecto a itinerarios de evacuación de espacios, haya comprobado que las labores de seguridad y de estabilización mediante apuntalamientos y apeos que se están llevando a cabo en el inmueble afectado, así como de pequeñas demoliciones, garantizan restablecer parte de la actividad hostelera afectada.

Según ha informado el consistorio el medianil izquierdo del edificio, es decir la pared que da hacia El Plata y Kenbo, ha sido completamente estabilizado y asegurado por el interior del edificio en ruina evitándose su caída, por lo que el uso de los establecimientos y espacios libres colindantes pueden ser nuevamente usados en condiciones de normalidad y seguridad, incluso mientras prosigan las labores de apeo y demolición en el resto.

El Tubo lleva dos semanas con una de sus calles principales clausuradas debido a que la tarde del viernes 31 de octubre un desprendimiento en una pared trasera del edificio de Estébanes 12-14 alertó a los servicios municipales. El compromiso del consistorio es avanzar en lo posible en la consolidación, debido a la mala imagen que se proyecta para el turismo, pues gran parte del turismo que visita la ciudad pasa por este enclave.

La intervención seguirá los próximos días hasta que se pueda reabrir toda la calla. En este momento, el ayuntamiento está abordando de forma subsidiaria, comenzó las tareas de estabilización del edificio, lo que implica el apuntalamiento completo, así como la descarga de elementos y peso de un edificio que se conforma por diferentes cuerpos y todos presentan una degradación severa, sobre todo por el tipo de materiales estructurales, compuestos en su mayoría por madera.

La primera estimación supuso que los negocios afectados tardarían un mes en recuperar la normalidad, pero se ha podido ir reduciendo el plazo conforme han avanzado os trabajos y se ha chequeado el comportamiento y estabilización del inmueble. El edificio, de propiedad privada, está deshabitado y vacío, tiene interés arquitectónico grado B y en la inspección ya se detectaron algunos elementos (varias columnas de piedra y piezas de forjado y herrería) que, incluso con la demolición casi total al que será sometido después el inmueble, serán preservados y puestos a salvo según los protocolos de protección de Patrimonio establecidos. La fachada, por su parte, podría mantenerse y con ese objetivo se sigue trabajando, si bien dependerá de la evolución de las tareas y de las garantías de seguridad.