Siniestralidad agraria en Aragón: las tormentas de pedrisco dejan 218.000 hectáreas afectadas en lo que va de año

Aragón ha sufrido en este 2025 múltiples tormentas de pedrisco desde marzo hasta el verano, afectando a 163.000 parcelas y 218.000 hectáreas, especialmente en Zaragoza con casi 110.000 hectáreas siniestradas. Las indemnizaciones abonadas por parte Agroseguro en lo que va de año alcanzan 93 millones de euros, de los cuales 73 millones corresponden a siniestros agrícolas (30M€ en fruta y 29M€ en cultivos herbáceos) y 20 millones al resto de seguros (ganadería de vida y recogida y destrucción de cadáveres).

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, en colaboración con Agroseguro, ha valorado hoy los siniestros agrarios de 2025, destacando la evolución positiva del aseguramiento y la implantación del nuevo modelo de subvenciones que facilita el acceso a la cobertura para agricultores y ganaderos.

Desde 2023, el presupuesto destinado a seguros agrarios ha experimentado un crecimiento constante que podría alcanzar un 56% de incremento el próximo 2026. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha subrayado que “si contamos con presupuestos en la comunidad el próximo año, incrementaremos en un millón más la partida destinada a seguros agrarios, hasta alcanzar los 13,4 millones de euros”.

De este modo, en 2026 Aragón se situaría entre las cuatro comunidades autónomas de toda España con mayor presupuesto destinado a seguros agrarios con una cobertura que, junto a la aportación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), supera el 50% de los costes.

Nuevo modelo de subvención en el momento de la contratación

El departamento bonificará 11,88 millones de euros mediante el sistema antiguo de las polizas correspondientes del plan 2024, más todas aquellas contratadas del plan 2025, formalizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año. Desde el 1 de septiembre, los agricultores y ganaderos aragoneses ya no necesitan adelantar el pago de la parte del coste del seguro subvencionado por el departamento: la subvención, como así reivindicaba el sector, se aplica directamente en el momento de contratar la póliza.

Por su parte, Agroseguro ha confirmado que “desde el 1 de septiembre, toda la gestión se está desarrollando correctamente, sin ninguna incidencia”, y que “a 31 de octubre se han aplicado subvenciones a 618 pólizas, por un valor superior a casi 340.000 de euros. El grueso de beneficiarios, especialmente en el sector frutícola, llegará a partir del 1 de diciembre, con subvenciones estimadas en 4,5 millones de euros que se descontarán directamente de la prima”.

El volumen de capital asegurado en 2024 (último año con estadísticas completas) alcanzó los 1.500 millones de euros (+11% respecto a 2023), con casi 31.000 pólizas. En 2025, a 31 de octubre, el capital asegurado suma 1.487 millones de euros, con lo que se espera cerrar el año con cifras históricas gracias a la contratación de seguros de otoño (cultivos herbáceos, uva de vino o frutos secos), además de frutales, según la DGA.