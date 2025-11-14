¿Cuáles son los productos que más han subido y bajado de precio este año en Aragón?

El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de octubre en Aragón no ha sido malo para la comunidad, ya que el 3,1% registrado es una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero hay más: es positivo porque el dato de octubre es el más bajo registrado en Aragón desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Y, en detalle, ¿cuáles son los productos que más han subido y que más han bajado de precio este año en Aragón? En las subidas, hay tres alimentos que registran un incremento muy elevado: los huevos, que han subido un 24% en un año; la carne de vacuno, que ha elevado su precio un 20%; y el café, cacao e infusiones, con un 17,6% de incremento.

Las siguienes mayores subidas se dan en gastos de servicios. Así, el precio del transporte público urbano ha crecido un 13% en un año en Aragón, mientras que el coste de la calefacción, el alumbrado y el agua ha subido un 12,7%. Le sigue, con un incremento del 10%, el transporte público interurbano.

Otros productos como el tabaco registran una subida del 6,8% en la comunidad en un año; la leche un 4,8%; las frutas frescas un 4,5% o las carnes de ave un 5,5%, de acuerdo a la estadística del INE por comunidades.

En el lado opuesto, ¿qué productos han bajado más de precio en la comunidad? El ranquin lo lidera el aceite y las grasas, con una reducción de su coste de un 34,5%. La caída es muy fuerte, pero no hay que perder de vista que su precio se había elevado considerablemente en los últimos años.

Otra de las bajadas está en el azúcar, con un 9,8% menos de precio; el calzado de mujer, con un 4,6% menos; las prendas de vestir de mujer, con un 3,5% menos; o las patatas y sus preparados, con un 3,4% menos de precio.

El pan (0,4%), los electrodomésticos y reparaciones (0,7%) o el calzado de hombre (2%), son otros de los productos que registran ligeros descensos de precio en Aragón en un año.