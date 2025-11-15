El balneario de Aragón escondido entre paredes de roca: tiene un lago natural de aguas termales único en España.

No hay duda de que Aragón es un destino de lo más completo, capaz de ofrecer alicientes a todo tipo de viajeros. Los más aventureros pueden disfrutar de rutas senderistas y deportes en plena naturaleza. Para los amantes de la cultura, la comunidad cuenta con un sinfín de pueblos con encanto, repletos de historia y vestigios del pasado. Y para quienes buscan desconectar de la rutina diaria, existen multitud de alojamientos con encanto y balnearios ideales para relajarse en aguas con propiedades medicinales.

El turismo termal es uno de los grandes atractivos de la comunidad, especialmente en otoño e invierno. Aragón alberga numerosos manatiales donde el agua brota de forma natural con propiedades curativas, algunas de ellas conocidas desde la época romana. Es el caso del Balneario de la Virgen, situado en Jaraba, municipio de la provincia de Zaragoza y uno de los grandes referentes del termalismo aragonés.

Jaraba es conocida principalmente por sus aguas mineromedicinales, que se aprovechan en sus balnearios y son famosas por sus efectos curativos y terapéuticos. Además, el municipio destaca por su entorno natural, con el espectacular barranco del río Mesa, hogar de una gran colonia de buitres y múltiples rutas senderistas. También sobresale por su patrimonio histórico y por las pinturas rupestres del barranco de la Hoz Seca.

El Balneario de La Virgen, en Jaraba, destaca por su entorno natural rodeado de paredes rocosas. / TURISMO DE ARAGÓN

Antiguos baños romanos

Enclavado en el paraje natural del cañón y las hoces del río Mesa y rodeado de paredes rocosas, se encuentra el Balneario de la Virgen. Sus aguas fueron declaradas de carácter mineromedicinal en 1869, aunque existen textos que acreditan su uso ya en el siglo II a. C., cuando los pobladores romanos de la zona denominaron a las fuentes de estos manantiales como “agua de las ninfas”, atribuyéndoles poderes curativos.

Las aguas emergen a una temperatura de 30 a 34 grados, con un caudal aproximado de dos millones de litros al día, procedentes de cinco manantiales: Pilas, San Antonio, San José, Primitivo y el estanque natural termal, el mayor de la zona y único en España tanto por sus propiedades medicinales como por su belleza natural.

Las propiedades curativas de sus aguas se conocen desde época romana. / BALNEARIO LA VIRGEN

Agua termal y naturaleza en estado puro

Con 36 metros de largo y una media de 18 metros de ancho, el lago termal del balneario es el más grande hallado en la zona. El agua emerge y fluye de manera totalmente natural.

Gracias al flujo constante y a su salida natural hacia el río Mesa, el agua del lago no necesita ser tratada, manteniendo intactas todas sus propiedades mineromedicinales, fundamentales para el bienestar y la salud.

Este lago natural constituye un espacio idílico y único para relajarse y conectar con la naturaleza. El acceso es gratuito para los clientes alojados en el hotel del balneario.

Bañeras de hidromasaje en el interior del Balneario de La Virgen. / BALNEARIO LA VIRGEN

Ideal para una escapada

El balneario ofrece ofertas y bonos regalo que permiten disfrutar de una experiencia completa, incluyendo alojamiento, circuito termal, diferentes tratamientos e incluso la visita al cercano Parque Natural del Monasterio de Piedra, impresionante paraje con cascadas, arroyos y lagos formado por el río Piedra, que lo convierten en un destino único en Aragón y en España.

La ubicación del balneario es idónea como punto de partida de excursiones, y para los amantes del deporte y la aventura, hay numerosas posibilidades para la práctica del senderismo, bicicleta, tenis, escalada libre o alpinismo en las paredes del desfiladero.

También existen los pases de día sin alojamiento, que incluyen entrada al lago termal, comida o cena, circuitos termales o masajes, ideales para poner punto y final a una excursión por la zona o para una escapada, gracias a su cercanía con Zaragoza. El balneario se encuentra situado a una hora y media en coche de la capital aragonesa.