Dimite una alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: "En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión"

Movimiento en la consejería de Educación del Gobierno de Aragón. La directora del servicio provincial de Zaragoza del departamento que dirige la popular Tomasa Hernández, María Jesús Cruz Gimeno, ha presentado formalmente su renuncia al cargo. En una carta formal enviada a la propia Herández, la ya exdirectiva expresa que la decisión viene motivada por la falta de confianza que detecta: "Como te adelanté en agosto, está motivada por la falta de respaldo que he sentido tanto por tu parte, como por parte del secretario general técnico (Manuel Magdaleno).

Posteriormente, pasa a enumerar algunas cuestiones, recordando que el servicio atiende a más de 700 centros educativos, 11.753 profesores y 138.769 alumnos. "Es una entidad compleja donde, además del trabajo normal, a diario surgen problemas de diversa índole que exigen una respesta inmediata", dice Gimeno, que añade que "creo que hasta el momento he desempeñado el puesto con rigor y acierto".

"Sin embargo", continúa, "en los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión que no alcanzo a entender y que afecta a mi desempeño personal". Por ello, justifica, ha tomado esta determinación, ya que cree que "lo mejor" es "dejar paso a alguien de tu confianza (por la consejera Hernández)". En cualquier caso, la exdirectiva, cuya renuncia será efectiva el próximo 30 de noviembre, asegura que guardará un "grato recuerdo" de su etapa y que agradece "sinceramente" la oportunidad.

"Han sido años muy intensos, incluidos tres comienzos de curso, en los que he tenido la suerte de contar con un excelente equipo que ha hecho mucho más fácil mi trabajo, y al que debo un merecido reconocimiento", concluye Gimeno en su renuncia, que cierra con un "hasta siempre". María Jesús Cruz Gimeno cierra así una etapa de más de dos años tras llegar a la consejería de la mano de Claudia Pérez Forniés, que fue relegada por Tomasa Hernández en julio de 2024 en la reestructuración que Jorge Azcón hizo de su Ejecutivo tras la ruptura con Vox.