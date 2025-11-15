Hartazgo en un instituto de Cuarte por la falta de personal: "Está causando un grave perjuicio al alumnado"

El equipo directivo y la ampa del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, en el área metropolitana de Zaragoza, han dicho basta ante las "carencias" que sufre el centro educativo, donde denuncian una "falta de personal que está causando un grave perjuicio al alumnado". El consejo escolar ha emitido un manifiesto, aprobado esta semana por unanimidad, en el que detallan algunos de los problemas que sufre el instituto.

Se centran en varias áreas. Primero, la de limpieza, que "continúa siendo del todo insuficiente". "Tres personas se ocupan actualmente de este cometido en un centro de grandes dimensiones, tanto en superficie (9.000 m2), como en alumnado (más de 900 en el curso actual) y personal (alrededor de 100 trabajadores)", denuncian. ¿El resultado? "Unos espacios en los que la suciedad es una constante, además de las condiciones higiénicas claramente mejorables". Y, para más inri, subrayan que "no se cubren las bajas" y que es el propio centro el que paga "a uno de los miembros de esta plantilla, detrayéndose fondos de su presupuesto".

En secretaría, más de lo mismo. "La adjudicación de una auxiliar administrativa es insuficiente a la hora de afrontar toda la carga de trabajo existente desde hace tiempo, debido, de nuevo, al crecimiento continuado del centro. Provoca, a su vez, una gran inestabilidad, puesto que las bajas puntuales o los traslados de este personal no se cubren con inmediatez, dándose periodos de tiempo en los que no existe personal alguno de este tipo", señalan en ese sentido.

Y, por último, la conserjería. Ahí el consejo escolar denuncia la "sangrante falta de recursos humanos". En ese sentido, recuerdan que una sola persona ocupa ese puesto desde que se abrió el centro, en 2020, que además es el primer instituto de la localidad. Ahora mismo, inciden, el conserje, está en una situación "inasumible". "Más todavía cuando se producen bajas o traslados que dejan a la conserjería sin personal durante semanas", sostienen.

"Toda la comunidad educativa del centro viene soportando esta situación en los últimos cinco años. En este sentido, es necesario destacar la situación de los equipos directivos, ya que son los que vienen padeciendo especialmente estas carencias y las dificultades que generan", prosigue el escrito, en el que se exige subsanar inmediatamente todas las deficiencias ya mencionadas.

Lo hacen, además, con nombres y apellidos, dirigiéndose directamente al Servicio Provincial de Educación de Zaragoza (cuya directora general acaba de dimitir aludiendo a "falta de respaldo" en los "momentos complicados"), a la Dirección General de Personal, a la Dirección de la Función Pública, a la Secretaría Técnica de Educación y al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. No hacerlo, concluyen, sería "irracional y negligente".

Apoyo de la ampa

El manifiesto finaliza con un aviso: "El Consejo Escolar del IES Martina Bescós valorará la situación en un futuro próximo y se reserva la adopción de todas aquellas acciones que considere necesarias en caso de no observar avances significativos".

La asociación de madres y padres del IES Martina Bescós también ha mostrado su apoyo, sin ambages, al equipo directivo, sumándose así a la denuncia por la "infradotación" del personal y exigiendo el "fin de soluciones temporales o improvisadas". Por último, hacen hincapié en la gestión, pidiendo que sea a partir de ahora "competente, ágil y adecuada a las necesidades reales del instituto".