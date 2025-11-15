Huesca ilumina la Navidad con un despliegue de luces en casi 40 calles y plazas por toda la ciudad
Toda la instalación de las luces navideñas en la capital oscense empleará tecnología LED
El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha esta semana los trabajos de instalación de la iluminación navideña, que este año ofrecerá un despliegue en el que casi 40 calles y plazas de la ciudad lucirán motivos decorativos gracias a la combinación de medios municipales y nuevas piezas alquiladas a una empresa especializada.
La compañía adjudicataria, Grupo Ximenez, con más de 75 años de trayectoria en el sector y un contrato valorado en 77.000 euros, será la encargada de desplegar un conjunto renovado de elementos luminosos que incorpora más figuras en 3D y un mayor número de puntos de luz respecto a campañas anteriores.
Toda la instalación empleará tecnología LED, lo que garantiza un consumo energético ajustado y eficiente. Entre las zonas que contarán con decoración destacan el Coso Alto y el Coso Bajo, junto a calles como Moya, Cuatro Reyes, Goya, Duquesa Villahermosa o la calle de las Cortes. A estos espacios se suman enclaves emblemáticos como la plaza de la Catedral, la plaza Luis López Allué, los Porches de Galicia, las plazas San Antonio y Santo Domingo o la plaza Navarra, entre muchos otros.
Los trabajos de montaje avanzan a buen ritmo y está previsto que concluyan el 29 de noviembre, fecha en la que se celebrará el encendido oficial de las luces navideñas.
El acto incluirá un espectáculo que dará la bienvenida a las fiestas y que invitará a oscenses y visitantes a recorrer la ciudad y disfrutar del ambiente festivo. Con esta apuesta por la iluminación, el Ayuntamiento de Huesca renueva su compromiso con el impulso del comercio local y la atracción de visitantes.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año