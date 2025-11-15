La ermita románica de un antiguo monasterio escondido entre bosques del Pirineo que debes visitar este otoño

El Pirineo ha logrado estar de moda durante las cuatro estaciones del año. Durante el verano, la gente acude al norte de la provincia de Huesca para huir del calor. En invierno, la gente acude en masa desde todas las partes de España para esquiar en las espectaculares estaciones de Formigal, Astún, Cerler y Candanchú. Mientras, en primavera, los turistas contemplan el renacer de la naturaleza tras el frío en vierno y en otoño buscan observar la preciosa paleta de colores que dejan los frondosos bosques que crecen en las empinadas colinas.

Entre los espectaculares paisajes del Pirineo aragonés sobresalen otros monumentos capaces de atraer la atención del viajero. El arte románico tuvo una enorme importancia en el norte de Huesca que ha quedado representada en monasterios, iglesias y ermitas perdidas y escondidas en lugares de difícil acceso. Sus edificios, de muros gruesos y decoración sobria, sirvieron como espacios de culto, refugio y organización comunitaria, integrándose plenamente en el paisaje montañoso del Pirineo aragonés.

La Catedral de Jaca y el monasterio de San Juan de la Peña son los dos ejemplos de arquitectura románica religiosa más conocidos en el norte de Aragón. Hay algunos otros templos que bien merecen una visita como es el caso de Santa María de Iguacel en el valle de la Garcipollera o la ermita del monasterio de San Adrián de Sasabe en el término municipal de Borau.

Santa María de Iguacél cubierta de nieve / FLICKR

¿Hogar del Santo Grial?

El monasterio de San Adrián de Sasabe es uno de los monumentos más importantes y desconocidos de todo el valle del Aragón. Su historia comienza a finales del siglo XI cuando fue construido como un centro monástico y sede episcopal de Aragón. De estilo lombardo-jaqués, tras años enterrado en parte por los efectos de los barrancos vecinos, hoy es una preciosa ermita que guarda entre sus muros miles de historias.

La preciosa iglesia románica que se contempla en la actualidad es el último vestigio de un monasterio de mayores dimensiones. Tal como recuerda monestirs.cat, en este lugar existió una antigua iglesia visigótica que era la sede del antiguo monasterio de San Adrián de Sasabe, donde se refugió el obispo de Huesca tras la ocupación Sarracena. Desde aquí se dio continuidad a la organización episcopal mientras las tropas cristianas iban recuperando territorios.

Interior de la ermita del antiguo monasterio de San Adrián de Sasabe / Ferran Mallol

Al igual que en Jaca o San Juan de la Peña, la leyenda recuerda que el Santo Grial pudo ocultarse en este humilde templo del corazón del Pirineo durante unos años al tratarse de una zona de difícil acceso. Lo que está documentado es que el santo cáliz terminó su ruta en la catedral de Valencia en 1437.

A finales del siglo XVI, los vecinos de Borau quisieron recuperar el culto y levantaron una ermita sobre los muros que todavía se conservaban de la iglesia original. Los visitantes pueden perfectamente observar las dos construcciones solapadas en épocas diferentes. El interior es extremadamente adusto mientras que el exterior muestra detalles arquitectónicos más profusos. Fíjate sobre todo en la portada occidental. En ella podrás contemplar numerosas influencias del arte románico jaqués.

Cómo llegar a la ermita de San Adrián de Sasabe

Para llegar a la ermita de San Adrián de Sasabe hay que llegar hasta Jaca ya que el templo se encuentra en Borau a unos doce kilómetros de la propia capital de la Jacetania. Siguiendo la N330 a Canfranc habrá que desviarse a la izquierda entre Castiello y Villanúa con dirección a Aratorés. Siguiendo por la HU-V-2201 hasta Borau, que tendrá que rebasarse en dirección a Aisa. Un kilómetro después de Borau sale una pista justo después de pasar por el río Lubierre. En otros mil metros más o menos llegaremos frente a la ermita que queda al otro lado del río, a nuestra derecha. Dependiendo de la época del año, no es fácil llegar hasta la ermita por el caudal del arroyo.