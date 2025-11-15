Pilar Alegría destaca la importancia de la escuela rural para la supervivencia de los municipios en su visita a Albalate de Cinca
La portavoz del Gobierno ha conocido nuevas infraestructuras de la localidad y ha tenido la oportunidad de visitar su feria y de charlar con los vecinos de la zona
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha visitado este sábado el municipio de Albalate de Cinca, en Huesca, donde ha conocido nuevas infraestructuras, algunas de ellas ejecutadas gracias a los Fondos Europeos Next Generation.
Acompañada por el alcalde del municipio, Ricardo Charlez Peralta, ha visitado el edificio consistorial, ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa del CRA Albeos --centro al que acuden alumnos de esa misma localidad, de Belver de Cinca y de Osso de Cinca-- con los que ha podido charlar sobre las necesidades de la comunidad educativa.
Además, Alegría ha recordado la inversión que el Gobierno de España ha destinado a las comunidades autónomas y, también, en materia de programas de cooperación educativa. La ministra ha recordado el plan de refuerzo en competencias lectoras y matemáticas o el de bienestar emocional.
Asimismo, ha señalado que la escuela rural debe reivindicarse y dotarse de recursos suficientes, para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades.
Alegría, junto al subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo Subías, y el alcalde Ricardo Charlez ha podido conocer sobre el terreno el Centro de Día para Mayores, el Centro Rural Agrupado Albeos, un huerto escolar puesto en marcha en colaboración con la asociación de la tercera edad, una zona deportiva y las obras del pabellón municipal, ejecutadas con cargo a los Fondos Europeos Next Generation.
El encuentro ha continuado con distintas actividades como una carrera deportiva, concurso de bolillos y con una comida popular en el polideportivo municipal donde la ministra ha podido conversar con diferentes vecinos de la zona con motivo de las fiestas.
