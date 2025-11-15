El queso curado Granja Perales de Pastores logra medalla de oro en los World Cheese Awards 2025

En su quinta participación en los World Cheese Awards, Granja Perales ha obtenido su primer oro y un total de 5 nuevas medallas, una para cada una de sus 5 referencias de la gama tradicional de quesos de oveja madurados: 2 medallas de plata y 2 de bronce, además de la mencionada de oro.

El queso curado Granja Perales ha obtenido el mayor reconocimiento, una medalla de oro, tras recibir 3 medallas de plata y 1 de bronce en sus cuatro participaciones anteriores, siendo ya el queso más galardonado de esta quesería turolense. Un queso de leche cruda de oveja madurado durante 6 meses, con corteza natural cepillada con aceite de Oliva del Bajo Aragón. De sabor intenso y muy característico, aroma con notas de frutos secos ligeramente tostados, sorprendentemente jugoso y con retrogusto agradable y prolongado.

Los quesos reconocidos con medalla de plata en este popular certamen internacional de quesos celebrado esta semana han sido: el Semicurado de 3 meses y el Viejo de 9 meses.

Y han obtenido medalla de bronce el resto de la gama tradicional de quesos madurados: el Añejo de 12 meses, y el Semicurado de 2 meses, que comercializa bajo la marca Queso de Teruel, de la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, a la que está asociada Pastores.

Los World Cheese Awards tienen lugar cada año en un país diferente, celebrándose esta trigésimo séptima edición en la localidad de Berna, en Suiza. Los 265 expertos jueces internacionales han valorado y puntuado en directo 5.244 quesos (casi un 10% más que en 2024) de 46 países diferentes.

En las cuatro primeras participaciones en este concurso internacional, los quesos Granja Perales ya habían obtenido un total de 13 medallas (ahora ya suman 18) pero ningún oro, siendo el de este año un mayor reconocimiento a la apuesta clara de Grupo Pastores por los productos lácteos de máxima calidad.

Granja Perales

Los quesos madurados de oveja de Granja Perales están elaborados de manera artesanal, con leche cruda de las propias ovejas que Pastores tiene en sus instalaciones de Perales del Alfambra (Teruel). Son quesos de pasta prensada con 2, 3, 6, 9 y 12 meses de maduración, con corteza natural cepillada con aceite de oliva del Bajo Aragón y sin conservantes. Se presentan en dos formatos para la venta: la cuña, para libre servicio, y queso entero, para mostradores de charcutería y hostelería.

La primera de las referencias que se lanzó al mercado fue el queso fresco, elaborado con leche de oveja pasteurizada y que destaca por su sabor, textura y firmeza. Que incluso puede cocinarse a la plancha o a la brasa. Se comercializa en pack individual de 250 gramos, con fácil cierre que amplía su consumo en casa, y en formato villalón de 1.600 gramos para el corte en mostradores de charcutería.

Tras 44 años de experiencia en el sector ovino, Pastores ha apostado por diversificar en un sector que no le es desconocido. La aplicación de su amplio conocimiento en manejo y alimentación natural de ovejas ha dado como resultado el principal valor de los productos lácteos de Pastores: la calidad nutricional y organoléptica de la leche de oveja con la que se producen sus quesos.

En Perales del Alfambra

Durante 2020 Pastores instaló en la localidad turolense de Perales del Alfambra una granja de ovino de leche que aglutina en una misma finca: granja con capacidad para más de 1.000 ovejas, nave de ordeño, lechería y quesería, además de otros edificios de servicios complementarios. Ya se han creado 9 nuevos puestos de trabajo con gente del pueblo y otros pueblos cercanos.

Perales del Alfambra es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes situado en la comarca Comunidad de Teruel, y muy cerca de Alfambra, donde la cooperativa ya cuenta con otras instalaciones: un centro de clasificación de corderos, una planta de alimentación integral RUM y una planta de clasificación de la lana obtenida en el esquileo. En la provincia de Teruel Pastores cuenta también con otros centros de clasificación y cebo de corderos en Monreal del Campo, Alcañiz y Alba del Campo y oficinas en la capital desde las que se atiende a los más de 500 socios y clientes ganaderos de la provincia.

Este nuevo proyecto en Perales del Alfambra es un paso más en el compromiso de Pastores por el desarrollo del sector ovino y del medio rural aragonés donde viven sus 600 socios ganaderos.

Granja Perales obtiene productos lácteos de alta calidad, elaborados artesanalmente y con la máxima seguridad alimentaria y homogeneidad que ofrecen unas instalaciones de última generación.