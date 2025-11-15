«La transición energética y la descarbonización, retos urgentes para el sector químico»

PREGUNTA: ¿Cómo describiría la situación de la industria química en Aragón tras los últimos años de inversión y adaptaciones regulatorias?

RESPUESTA: En Aragón, tenemos que destacar que el cómputo global de la Industria química, de fabricación de productos farmacéuticos y de fabricación de productos de caucho y plásticos engloba en 2025 294 empresas con 10.779 trabajadores, esto supone que un 9% de la industria en Aragón es industria de nuestro sector, con un empleo del 11,5% del empleo industrial.

En el año 2023 estábamos implantadas 269 empresas frente a las 294 actuales, por lo que el incremento es notable, máxime cuando nuevas instalaciones en el sector industrial requieren de una gran inversión.

A la industria hay que añadir todas las actividades comerciales y logísticas asociadas a los productos químicos, de uso en el resto de sectores y en ámbitos no solo empresariales, también sanitarios y domésticos.

Con respecto a la cifra de negocio del sector también en los últimos años ha subido de forma destacable. En Aragón del año 2021 al 2023 el incremento del 16% en dos años, lo que supone en 2023 un porcentaje de facturación con respecto al PIB regional de cerca del 8%. (Atendiendo a los datos disponibles por IAEST).

PREGUNTA: La transición energética y la descarbonización aparecen como retos ineludibles. ¿Qué papel pueden y deben jugar las empresas químicas aragonesas en proyectos como la generación de hidrógeno verde o el almacenamiento energético?

RESPUESTA: Ambos aspectos que mencionas son grandes retos del sector. Por un lado se hace necesario generar un Precio Eléctrico Competitivo para consumidores intensivos de energía. El sector químico industrial tiene procesos que precisan de gran consumo de energía y por ello avanzar en esta transición es urgente.Y por otro se calcula que entre 2025 y 2050 la industria química española necesitará invertir en torno a 65.000 millones € para abatir la emisión de 13,5 millones de toneladas de CO 2 .

La mayoría de las tecnologías para la descarbonización generan costes sensiblemente elevados actualmente, siendo difícilmente viables respecto a tecnologías y vectores tradicionales, como es el caso del hidrógeno verde, el biometano y otros gases renovables, la captura, uso y almacenamiento de CO 2 o la electrificación. Pese a ello, el sector está invirtiendo cantidades muy elevadas en innovación, siendo ahora mismo el sector que más invierte en España en I+D+i con 2000 millones de € (el 24% de toda la inversión de la industria en España).

Distribución Industrial de Inversión y Gasto Total en I+D+i / FEQPA

Al respecto, FEQPA ha impulsado la creación del Clúster Empresarial para la Innovación de las empresas químicas y plásticos de Aragón, clúster que está comenzando su andadura en el ecosistema de industria e innovación de Aragón.

PREGUNTA: Respecto a la sostenibilidad circular, ¿cómo están adaptando las empresas químicas sus procesos para aumentar el reciclado, reducir residuos y promover la economía circular? ¿Hay ejemplos concretos en la comunidad?

RESPUESTA: La puesta en valor de los residuos es otro gran reto de la industria. En Aragón destacan empresas del ámbito de la economía circular, en las que la gestión y valorización conforman una gran parte de su estrategia de negocio. Las empresas más importantes del sector de la valorización están asociadas a FEQPA, con una larga trayectoria de compromiso e innovación en Aragón, siendo grandes referentes en economía circular. Pero no solo ellas, en esta economía circular participan todas las empresas FEQPA, tanto desde el punto de vista de la asunción de la circularidad interna dentro de la empresa, en su gestión eficiente de energía, materias primas, residuos y procesos, como en formar parte de la circularidad de otras empresas y de aquellas otras que enlazan y son el nexo de conexión de todas ellas desde la gestión de los residuos.

Pero todo ello debe ir acompañado de un impulso a la demanda de productos Sostenibles (descarbonizados y/o circulares) y a un acceso asequible a los mismos que acelere todos estos procesos.

P: ¿Cómo afrontan las compañías del sector la atracción y retención del talento cualificado –técnicos, químicos e ingenieros- y que formación o iniciativas fomenta Feqpa para cerrar el gap formativo?

R: Faltan recursos humanos en el sector, y la estrategia que afrontamos es principalmente salario y formación. El sector de la industria química es a día de hoy el sector que ofrece un salario anual más alto.

Salario Anial Percibido por Trabajador según Sectores Económicos / FEQPA

Y con respecto a la formación, de nuevo debo resaltar que la inversión en formación del sector de la industria química en España supera los 200€ por asalariado y año, frente a 123€ de la media de todos los sectores industriales, o 70€ de media de todos los sectores en general.

Gasto en Formación por Sectores / FEQPA

FEQPA realiza un apuesta muy importante en facilitar a las empresas, trabajadores del sector y demandantes de empleo especializado en la química la formación que las empresas están detectando como necesaria e indispensable. Tanto en formación presencial, como en modalidad de teleformación o mixta, FEQPA dispone de un amplio catálogo de cursos para dar respuestas a las necesidades que se puedansurgir.

P: En comunicación y relación con la sociedad, ¿cómo trabaja Feqpa para mejorar la percepción pública de la industria química –seguridad, sostenibilidad y empleo- tras las campañas informativas de los últimos años?

R: FEQPA trabaja desde hace más de 20 años con los centros escolares, facilitando la exposición sobre productos químicos sostenibilidad y circularidad, mostrando procesos y productos que se fabrican en Aragón, haciendo un especial énfasis en la economía circular. El alumnado puede ver y tocar, por ejemplo, la granza resultante de un proceso de tratamiento de residuos de plástico y ver y tocar, por ejemplo, un jersey fabricado a partir de este material recuperado. Incidir en asentar conceptos como estos en las generaciones de niños y jóvenes, seguro que tienen su reflejo en el futuro.

También participamos en el proyecto APQUA (Aprendizaje de los Productos Químicos sus Usos y Aplicaciones) es un proyecto educativo y de culturización científica que desarrolla la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y en el que colaboramos Gobierno de Aragón y FEQPA. Sus objetivos principales son desarrollar una mayor conciencia, conocimiento y comprensión sobre los productos químicos y su interacción con las personas y el medio ambiente; y promover la utilización de la evidencia en el proceso de toma de decisiones personal y colectiva. Se trabaja con el profesorado de ESO y Bachiller y el alumnado de estos niveles.

P: ¿Qué proyectos de I+D+i destacan actualmente en Aragón dentro del sector químico y qué tipo de colaboraciones público-privadas serían prioritarias para impulsarlos?

R: Como te apuntaba en preguntas anteriores, iniciamos andadura con el Clúster Empresarial para la Innovación de las empresas químicas y plásticos de Aragón, con el objetivo de aunar sinergias e impulsar la innovación de las empresas asociadas contribuyendo a la creación de un ecosistema empresarial sectorial que contribuya a la mejora de la competitividad de las empresas e instituciones asociadas, trabajando con todos los actores que operan en la cadena de valor de los sectores de la química y los plásticos de Aragón.

P: ¿Cómo están afrontando las empresas asociadas el reto de la digitalización (automatización, gemelos digitales, mantenimiento predictivo) y que beneficios concretos se están observando?

R: La digitalización está integrada dentro de la innovación tecnológica que está permitiendo el reforzamiento de la base tecnológica e industrial de nuestros asociados y del sector en Aragón. La digitalización forma parte de todos los proyectos de cualquiera de los ámbitos que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista.

Pero además, resaltar otros retos también muy importantes, tal y como está configurándose la economía global, es preciso en el ámbito comercial, ampliar los mecanismos de defensa comercial en Europa y el acceso a nuevos mercados.

Y cómo no, es preciso abordar una Simplificación Regulatoria de la normativa europea específica de la industria química y concretamente en Aragón, una mayor agilización de trámites regulatorios que, en estos momentos, están deteniendo y descartando proyectos por los largos periodos de tramitación y bloqueo que estamos teniendo por ejemplo en INAGA y en otros departamentos y administraciones públicas.