Aragón viaja al futuro de los centros de datos en la ‘meca’ de Virginia

La delegación aragonesa que viajó durante una semana a Estados Unidos para conocer la implantación y el desarrollo de los centros de datos en su referente mundial, Virginia, ha regresado con la sensación de haber "viajado al futuro". Así lo han trasladado varios de los integrantes de esa delegación formada por una veintena de representantes del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, CEOE Aragón, empresas del sector y los clústeres vinculados al mundo tecnológico en un contexto de explosión de anuncios de ese tipo de inversiones en la comunidad autónoma. Los allí presentes analizaron el arraigo de estas empresas, la creación de empleo, la repercusión en materia de impuestos y la transformación del ecosistema académico y formativo de su entorno con la visita a varios centros de datos, congresos y centros de innovación de las grandes tecnológicas que también han puesto el ojo en Aragón, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, QTS o Vantage.

"Ha sido como ver el futuro en tiempo real". Lo dice Agustín Lalaguna, CEO de Levitec, una de las empresas invitadas al viaje institucional a EEUU que ha vivido en su propia plantilla lo que supone acceder a sector de los centros de datos. "En 2020, nosotros no llegábamos a 100 empleos, y ahora tenemos 505. Hemos traído gente que se había ido de Aragón, y lo que hemos visto en EEUU es que aquí también se multiplicará el empleo: harán falta manos y cabezas para dar forma a todos los proyectos previstos", comenta, convencido. Las cifras que conocieron en este viaje hablan de que cada empleo generado en los centros de datos se multiplica por seis en el entorno. "Me creo esa posibilidad", dice Lalaguna, después de ver lo que vieron.

Félix Gil, CEO de Integra y presidente del clúster de Tecnara, redundaba en la idea. «Hemos visto el futuro de lo que podría ser Aragón en unos años: un ecosistema empresarial e industrial a partir de los centros de datos», indica. Y anima a superar los miedos de adentrarse en una industria nueva para Aragón. "Mucha gente piensa que son una nave con ordenadores, pero hemos visto que generan a su alrededor empresas de electricidad, de restauración, tecnológicas, de aire acondicionado... En Aragón tenemos la oportunidad de generar también ese ecosistema", añade.

La delegación aragonesa regresa de Virginia con la conclusión común de que allí ya está construido el futuro que aquí apenas empieza a dibujarse. Lo que habían leído en informes y escuchado en conferencias tomó forma real en el condado de Loudoun y Richmond, capital de este estado norteamericano, dos polos que concentran cientos de instalaciones y una economía que ha mutado en poco más de 15 años.

"Hemos visto lo que viene para aquí", resume José María Cester, director de Operaciones del grupo MLN. Sus palabras se repiten en boca de otros directivos que han acompañado al Gobierno de Aragón en este viaje, convertido en una especie de inmersión acelerada en el futuro del territorio.

"La profesionalidad de las compañías que operan allí es alucinante. QTS, Vantage, Blackstone… no te las esperas a ese nivel. Son especialistas con una experiencia enorme. Dan una seguridad increíble", apunta Jorge Calderón, director territorial de DXC Technology. En Estados Unidos, las compañías que construyen y explotan centros de datos llevan más de 15 años perfeccionando su modelo. En Aragón, en cambio, todo está empezando ahora. Por eso el viaje ha funcionado también como un baño de realidad. "Queda mucho por hacer, pero el camino es claro", apunta.

La generación de empleo supera las expectativas

Otro aspecto que todos destacan es el empleo. La visita desmonta la creencia de que los centros de datos generan poco trabajo. "Lo que vimos allí es que el ecosistema laboral es muchísimo mayor de lo que uno imagina. No es solo la obra, es todo lo que se queda después. Mantenimientos, redes, sistemas, refrigeración, electricidad… empresas auxiliares que se establecen para siempre", explica Calderón. "También pensaba que no sería tanto. Pero genera muchísimo empleo, sobre todo alrededor, no dentro del edificio", admite. Según los datos recabados por la delegación aragonesa, por cada empleo de un centro de datos de Virginia se han creado seis a su alrededor (clientes, servicios, proveedores, educación…).

Es evidente que los proyectos planificados en Aragón representan tan solo una mínima parte de los data center que hay en Virginia, donde son una realidad desde hace casi 20 años. Pero eso supone, para el Gobierno de Aragón, que no es un salto al vacío. Sino que es una "industria" que ya funciona en otros lugares del mundo. El viaje a EEUU ha servido, defienden, para conocer el impacto a nivel de empleo, fiscalidad y servicios que rodea a los centros de datos.

La transformación Loudoun, el espejo de Aragón

Desde el Departamento de Economía destacan la creación de "empleo cualificado y la gran apuesta por la FP", que será determinante también en Aragón. Y que Loudoun ha "duplicado" su población, de 173.907 habitantes en el año 2000 a 432.085 en 2022.

De una zona rural con fábricas en decadencia ha pasado a convertirse en un territorio próspero, urbanizado, con nuevas escuelas, centros culturales y servicios públicos financiados con los ingresos del sector. El cambio urbanístico y social es visible incluso en fotografías aéreas. Esa transformación queda reflejada a nivel fiscal. En 2007 el 80% de su recaudación por impuestos procedía de la imposición a viviendas. Hoy el 50% proviene de la actividad de las centros de datos.

Para la DGA fue especialmente relevante la constatación del «ecosistema de empresas auxiliares» que brotan al calor de los centros de datos y con empleo "estable y de calidad". Es, según la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, "una industria imparable, una burbuja que no se va a pinchar" porque en Aragón hay "suelo, energía y voluntad" para que se conviertan en un "motor de desarrollo" no solo para la comunidad, sino para todo el Estado.

Desde otra perspectiva, Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, también se muestra convencido del poder transformador de esta industria. "En aquellas zonas donde se han instalado centros de datos, el nivel de vida ha subido para toda la sociedad", afirma. "Lo que hemos visto allí supera las expectativas", reconoce. "La oportunidad es única. Aragón tiene las condiciones y tiene que aprovecharla. Si no, no habrá otra igual", subraya.

"El viaje demuestra que estamos en el camino correcto. Allí lo han hecho y funciona. Aquí podemos hacerlo, pero hay que hacerlo bien y comunicarlo mejor", concluye Calderón. Aragón ha viajado al futuro, ahora debe decidir cómo quiere construirlo.