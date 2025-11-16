Del desmantelamiento de la educación pública al aumento de la inversión: las dos versiones de PSOE y PP en Aragón

Mientras el PSOE ha acusado a Jorge Azcón de desmantelar la educación pública, el Gobierno del PP en Aragón ha sacado pecho de las mejoras aplicadas desde que están en el Gobierno. Dos versiones sobre una realidad en un momento en el que los conservadores han dejado más que claro que su apuesta pasa por la escuela concertada. Prueba de ello es la concertación del Bachillerato y la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años.

Desde el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, donde la directiva del centro ha dimitido en bloque para mostrar su hartazgo, la portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha criticado este domingo que el Gobierno autonómico “no crea ni confíe en la educación pública”, a la vez que ha definido como “inauditas” las declaraciones y “el tono belicista” de consejera del área, Tomasa Hernández, respecto a la enseñanza pública.

¿Cómo podemos confiar en un gobierno autonómico que ha de garantizar la educación pública y la financia íntegramente, si ni siquiera cree en ella?”, ha dicho la parlamentaria socialista. Se trata de “algo que nunca había sucedido en Aragón, que un gobierno autonómico, de quien dependen los servicios públicos, tome parte por un sistema educativo, cuando en Aragón han convivido siempre, sin problemas, la pública, la concertada y la privada y ha existido y existe libertad de elección”, ha asegurado.

La diputada ha estado con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cuarte, Merche Pérez, para apoyar la recogida de firmas impulsada por el equipo directivo y el Ampa del instituto y otras entidades del municipio. Con este acto reivindican dar respuesta a situaciones “insostenibles”, para las que piden la implicación del Gobierno de Aragón. Concretamente, se refieren a recortes en auxiliares, la saturación en labores administrativas, la falta de limpieza y de conserjes y la limitación de horarios de apertura. También solicitan más especialidades y grados de FP, enseñanzas de régimen especial como las escuelas de idiomas, deportes o música y la gratuidad de 0 a 3 años.

Las cifras del PP

Desde el equipo de Jorge Azcón no han tardado en reaccionar y han tirado de cifras para negar que se esté produciendo ese desmantelamiento del que habla el PSOE. Según explican, "el gobierno del PP ha aumentado la inversión en educación no universitaria en Aragón en 195 millones. Frente a los 1.105 que había en 2022, el último año completo en el que gobernó el PSOE, este año, pese a contar con presupuestos prorrogados, ha ascendido a más de 1.300 millones", aseguran. Insisten en que hay más profesores "y mejor pagados que nunca", con 400 docentes más que el curso pasado y menos horas lectivas, apuntan.

En cuanto a inclusión, aseguran que el Gobierno de Azcón ha duplicado el presupuesto de 6 a 12 millones de euros y que este curso hay 736 auxiliares de Educación Especial y 116 fisios, enfermeros y auxiliares. "Cifras muy alejadas de los 575 que había al empezar el curso 23/24. Además, este Gobierno ha estabilizado el empleo", añaden sin pasa por alto que "se han creado 167 nuevas plazas fijas en RPT de auxiliares y 35 de personal sanitario".

Respecto al instituto de Cuarte de Huerva, donde docentes y padres denuncian la falta de medios, desde el departamento de Educación explican que la dotación de personal no docente en RPT de este centro "es similar a la de otros centros de tamaño y características similares" y se escudan en que las reivindicaciones actuales "son de hace 5 años, no nuevas".

Sobre el puesto de auxiliar administrativo, explican que se quedó vacante a mediados de octubre porque la interina que la ocupaba aprobó una oposición. Y sobre el personal laboral (un conserje y dos profesionales que se encargan de la limpieza), señalan que ya se han cubierto sus plazas.