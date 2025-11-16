Día clave para los presupuestos del Gobierno de Aragón: Hacienda marcará la senda fiscal en medio de la inestabilidad política

Llegó el día. El Ministerio de Hacienda ha programado para este lunes al mediodía el anhelado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita que se celebrará en Madrid y que reunirá a la ministra María Jesús Montero con los consejeros autonómicos del ramo, con Roberto Bermúdez de Castro como representante de la DGA. En él, el Gobierno central presentará la senda fiscal para el trienio 2026–2028, paso previo a la presentación de los presupuestos. De todos, tanto los del Estado, prorrogados desde 2023 y que el año pasado ni siquiera llegaron al Congreso, como los de Aragón, en esa misma dinámica desde 2024.

La reunión en Hacienda será un buen espejo de la situación política actual, con una inestabilidad y un juego de debilidades parlamentarias que están provocando un bloqueo en las cuentas de cada Ejecutivo. Los pasos a seguir serán los siguientes. Montero dará a conocer a las comunidades detalles como el margen de déficit. En teoría, tras estar actualmente en el 0,1% de superávit, se moderará al 0,1% de déficit. En base a ese dato, aseguran desde el Pignatelli, han elaborado el proyecto presupuestario de 2026. El CPFF permitirá, por tanto, desbloquear su situación tras semanas de inminencias que nunca llegaban por ninguna de las dos partes.

El propio presidente aragonés, Jorge Azcón, dijo hace dos semanas que ya no iba a "esperar más" y que la presentación de las cuentas autonómicas sería "inminente", aunque ya el pasado miércoles subrayó que, finalmente, seguirían el cauce habitual. Es decir, primero el consejo fiscal y después el resto. Ese mismo miércoles, Hacienda anunció la convocatoria para este lunes a las 12.00. Previamente, a las 10.00, habrá una reunión técnica. Además del consejero Bermúdez de Castro, asistirán a la cita el director general de Presupuestos de la DGA, Ignacio Barquero, y la directora general de Financiación y Fondos Europeos, Isabel Martín-Retortillo.

Se debatirán y votarán varios puntos del orden del día. La intención del Ejecutivo central es la de llevar después la senda fiscal al Congreso de los Diputados, donde Junts ya ha anticipado una negativa que los tumbaría. En caso de no sacarlos adelante, las cuentas deberían presentarse con la senda actual. Por su parte, el Gobierno de Aragón hará lo propio, primero con el techo de gasto y después con el proyecto presupuestario, tras la reunión en Hacienda. Azcón ya anticipó que hasta que no estuviesen las cuentas presentadas no comenzaría la ronda de contactos.

Dependencia de Vox

En cualquier caso, la dificultad de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026 es más que evidente. La suma con Teruel Existe y el PAR no da y el PP sigue dependiendo de los siete votos de Vox, que se levantó de la mesa de negociación antes de sentarse tras el escándalo por el que se vio obligado a cesar a un asesor parlamentario que lanzaba mensajes fascistas, pronazis y racistas en sus redes sociales.

Mientras, el PSOE no parece por la labor de salvar el techo de gasto autonómico. La secretaria general (y ministra portavoz del Gobierno de España), Pilar Alegría, subrayó hace unos días que el tono de Azcón no era "constructivo", y el presidente siguió en la misma línea hace unos días, reconociendo que no tenía "esperanza" en que "el PSOE ayude en nada".

Financiación autonómica

Más allá de los presupuestos, el CPFF de este lunes es importante al haberse introducido en el orden del día un debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El objetivo del Gobierno de Sánchez es implementar la financiación singular para Cataluña y extenderla para las comunidades que la soliciten, aunque Aragón no está por la labor.

Ni de eso, ni de la condonación de la deuda, en un baile de cifras que esta pasada semana volvió a escena tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) en el que, por un lado, "urgía" a la DGA a presentar las cuentas de 2026 y, por otro, defendía los más de 2.100 millones que Aragón podría ahorrarse con la quita de la deuda. Un dinero que, eso sí, debería ser destinado a amortizaciones y no a gasto social.

Desde el Pignatelli siempre han defendido que esta quita de la deuda es "tramposa" y que la comunidad perdería más de lo que ganaría. Algo que atestiguó de nuevo Bermúdez de Castro en su reacción al informe de la AiRef, esgrimiendo que el Ejecutivo popular no iba a "recortar en gasto social", consecuencia que vendría derivada, según interpretan, de aceptar esa condonación.