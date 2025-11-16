A fondo | Entre la rehabilitación, la regeneración y el olvido

Podemos analizar la vida de las ciudades como si de seres vivos se tratara, sometidas a profundos cambios y transformaciones a lo largo de su crecimiento.

Las murallas medievales no pudieron impedir la expansión de los burgos. El saneamiento de los conductos de agua potable, así como de las aguas fecales, fueron condición básica para garantizar la consolidación de las grandes urbes. Las distintas formas de movilidad, la conexión de los habitantes con sus lugares de trabajo y la dotación de los servicios públicos necesarios forman parte ya de las ciudades que conocemos desde el siglo XX hasta nuestros días.

En algunos casos, las líneas de progreso parecen haber llevado direcciones contrarias a lo largo de la historia. De las ciudades que vivían para el vehículo de motor, como signo de prosperidad, a las actuales, que peatonalizan al máximo sus viales, como signo de futuro sostenible.

Zaragoza ha sufrido ese devenir inverso en la historia de su tranvía, en sus dos épocas de existencia. Comenzó en 1885 con tranvías de tracción animal, se electrificó en 1902, tuvo su auge en los años 50 y finalizó en 1976, entendiendo que era un símbolo del pasado. Craso error, porque en su segunda época, que dio comienzo en 2011 con la inauguración de la actual línea 1, que conecta la ciudad de norte a sur, se ha convertido en uno de los ejemplos de una ciudad moderna.

Hace años que Zaragoza dejó de ser una ciudad densa y compacta para pasar a ser también una ciudad expandida, con numerosos desarrollos residenciales, especialmente en el sur de la ciudad y junto al cuarto cinturón.

La actual demanda de vivienda está permitiendo la evolución favorable de estos polos de desarrollo urbano en los que Arcosur se erige, con la previsible creación de unas 17.000 nuevas viviendas durante los próximos diez años, en su principal exponente. Desarrollo merecido, tras sufrir sus primeros pobladores la experiencia de vivir en un barrio fantasma sin servicios y sin expectativas, y ya ha visto comenzar las obras de una nueva fase con casi 1.500 viviendas.

También junto al cuarto cinturón, Parque Venecia 2, donde se construirán más de 1.100 viviendas que podrán recibir a sus inquilinos en 2028. El proyecto supondrá una inversión de cerca de 22 millones, de los que 18,6 corresponden a su urbanización y otros tres a la construcción de las pasarelas que conectarán esta nueva zona con Parque Venecia 1.

En Miralbueno se está tejiendo un nuevo proyecto que incluye un paquete de más de 1.500 viviendas que estarán listas en 2030.

¿Y cómo lo ve el Gobierno de la ciudad? «No se trata solo de construir viviendas, sino de regenerar nuestros barrios tradicionales, de apostar por su futuro y por el bienestar de las personas que los habitan. Cada proyecto tiene detrás una visión de ciudad: más cohesionada, más accesible, más habitable. Plan Más Vivienda (1.647 viviendas), se extiende por barrios como Valdespartera (388), Miralbueno (448), Rosales del Canal (192), Picarral (235), Actur (219) o Avenida Cataluña (165). Plan Vivienda Pignatelli (131 viviendas), centrado en la regeneración urbana del entorno del Casco Histórico, con intervención específica en la zona de Pignatelli.

Zaragoza Vivienda (129 viviendas) actúa en barrios como El Rabal, Oliver, San José, Torrero o Miguel Servet, aportando soluciones habitacionales en zonas consolidadas.

Y finalmente, 384 viviendas más se están construyendo gracias a la captación de fondos europeos, en Las Fuentes (112), Valdefierro (191) y parte del Rabal.

Desde este Gobierno municipal vamos a seguir trabajando con la misma determinación: hacer de la vivienda una prioridad real. Porque tener un hogar digno no puede ser un lujo, sino un derecho garantizado», puede leerse en la web de la alcaldesa, Natalia Chueca.

La realidad es que resulta muy difícil intervenir en los barrios clásicos de la ciudad consolidada. Las políticas de rehabilitación se encuentran con barreras naturales, como la pesadez burocrática de las tramitaciones, la solvencia limitada de los propietarios, así como la dificultad de aunar propuestas comunes de las comunidades de propietarios, entre otras.

Esto hace que, desde hace años, hay un abandono de los barrios tradicionales por parte de la gente joven, hacia las zonas de expansión de la ciudad que se acaban de describir, en las que van a encontrar dotaciones habitacionales de calidad superior.

¿Y cómo queda una gran parte de esta arquitectura urbana de nuestros barios de toda la vida?

Son viviendas con una calidad energética muy débil, inapropiadas para las nuevas olas de calor, de accesibilidad muy limitada, sin parquin ni ascensor. Muchas de ellas se van quedando vacías, o con personas mayores habitándolas, o finalmente creando bolsas sociales de usuarios vulnerables. El comercio de proximidad se resiente, la vida social de antaño deja de existir. Estamos creando las condiciones para que el conflicto se apodere de estas zonas.

La regeneración de los barrios clásicos exige una fuerte determinación y una exploración de todas las opciones, desde la simple rehabilitación donde puedan darse las condiciones, hasta acciones de cirugía urbanística, con todo lo que ello conlleva. Si no, podemos estar cerca de crear guetos en nuestra propia ciudad.

Y sí, la responsabilidad es de quien gobierna, que debería tratar esto como una acción de ciudad, pero también de quien aspira a gobernar, que debe de acercar puentes para llegar a compromisos que superan con creces los plazos de una legislatura y de un solo color político.

¿Alguien se acuerda del consenso?