Llega la temporada de chimeneas y estufas: estos son los consejos de los bomberos de la DPZ para evitar sustos

Ante la llegada del frío y el aumento del uso de sistemas de calefacción en viviendas y establecimientos, los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recordado este domingo la importancia de extremar las precauciones para evitar incendios e intoxicaciones.

Desde el servicio provincial insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar este tipo de siniestros, por lo que recomiendan limpiar bien las chimeneas, revisar las estufas, braseros, calderas y aparatos eléctricos o de combustión y mantenerlos alejados de materiales y líquidos inflamables.

También subrayan la necesidad de no dejar encendida ninguna fuente de calor sin vigilancia, especialmente por la noche, mantener una ventilación adecuada e instalar detectores de humo y de monóxido de carbono en viviendas y locales, así como evitar sobrecargar los enchufes, ya que pueden recalentarse y provocar incendios.

"Cada año atendemos incendios que podrían haberse evitado con un simple mantenimiento o con la instalación de un detector", explica Alfonso Roy, jefe de intervención del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

Según Roy, la mayoría de los accidentes domésticos se producen por descuidos o por el mal uso de los aparatos de calefacción. "Es fundamental revisar las instalaciones, no colocar materiales combustibles junto a una fuente de calor y tener siempre presentes unas normas básicas de seguridad", destaca.

El diputado delegado del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar, hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la provincia para que sigan las recomendaciones de los bomberos.

Zaldívar recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios en los hogares y que "pequeños gestos, como revisar las instalaciones, limpiar las chimeneas o no dejar braseros encendidos sin vigilancia pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia".

En ese aspecto, el diputado subraya la importancia de actuar con responsabilidad y sentido común en esta época del año, cuando se incrementan los avisos por incendios domésticos. "Nuestros bomberos están siempre preparados para intervenir, pero lo ideal es que no tengan que hacerlo por descuidos que se pueden evitar fácilmente", señala.

Por ello, insiste en que la ciudadanía atienda los consejos de los profesionales, porque "la mejor manera de evitar un incendio es impedir que llegue a producirse".

Para prevenir incendios, los bomberos recomiendan limpiar bien las chimeneas, revisar estufas, braseros, calderas y el resto de aparatos eléctricos y de combustión, colocar esos aparatos lejos de materiales y líquidos inflamables, no dejar encendida ninguna fuente de calor sin vigilancia, especialmente por la noche, mantener una ventilación adecuada e instalar detectores de humo y de monóxido de carbono.

En el caso de producirse el fuego, aconsejan llamar al teléfono de emergencias 112, cerrar puertas y ventanas antes de abandonar la vivienda para confinar el fuego, si es posible, y reducir la propagación del humo. En edificios de varias plantas, si hay humo en la escalera lo más seguro es permanecer dentro del piso, cerrar bien las puertas, colocar paños húmedos en las ranuras y avisar a los servicios de emergencia.

También sugieren recoger las llaves al salir de casa para poder entregarlas a los equipos de intervención y esperar fuera de la vivienda la llegada de los bomberos.