Miguel Marzo se hace de rogar: deja CEOE Aragón pero no aclara si seguirá al frente de CEOE Zaragoza

Miguel Marzo se hace de rogar. Tras anunciar que no optaría a la reelección como presidente de CEOE Aragón y abrir así el proceso electoral para su relevo -previsto para enero-, mantiene el suspense sobre su continuidad o no al frente de CEOE Zaragoza, organización que también preside y cuyo mandato concluye en mayo de 2027. El exdirector de Recursos Humanos de Pikolin, que se jubiló a mediados de 2024 tras 40 años al servicio del grupo de la familia Soláns, prefiere no aclarar su futuro, lo que ha despertado las especulaciones y ruido interno en la patronal en un momento de cambio de ciclo.

“La decisión ya la he tomado, pero el primero que debe conocerla es mi comité (ejecutivo)”, afirma Miguel Marzo (Utrillas, en Teruel, 1959) en una conversación con este diario. "Haré lo mejor para la organización y la decisión la comunicaré cuando corresponda”, reitera.

Esa indefinición también la ha trasladado internamente en el seno de la organización y entre sus cargos directivos, dejando entrever que existe la posibilidad de seguir al frente de patronal zaragozana, según aseguran diversas fuentes. “No he dicho nada a nadie”, señala sobre los comentarios que circulan sobre qué hará.

Dos patronales con unidad operativa

El anuncio de que no optará a un nuevo mandato en la patronal aragonesa, que comunicó el pasado 23 de octubre a su comité ejecutivo, abrió de inmediato la incógnita de si mantendrá la presidencia de la organización provincial o si dará paso a un relevo simultáneo, como se espera que ocurra dada la unidad de acción e integración organizativa que mantienen ambas entidades, que comparten grupos de trabajo y la misma sede, donde solo existe un único despacho de presidente.

Esta unión se fraguó en 2015, cuando se aprobó la integración de la antigua CEZ (Confederación de Empresarios de Zaragoza) en la entonces Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), convertida después en CEOE Aragón. Ricardo Mur fue una pieza clave de la fusión y el primer presidente del nuevo modelo, al tiempo que puso en valor lo mejor para ambas organizaciones al traspasar su poder a Marzo al mismo tiempo en la confederación autonómica y en la provincial, aunque con un desfase temporal a efectos jurídicos.

Marzo ahora, sin embargo, evita aclarar si hará lo mismo o agotará su mandato en CEOE Zaragoza. No lo niega ni lo confirma. “Ni he dejado nada abierto ni cerrado. Sé perfectamente lo que voy a hacer, pero no lo voy a decir antes a nadie que no sea mi comité”, insiste justificando su posición en razones de respeto institucional frente a la presión para que aclare su futuro que ha crecido en los últimos días. "Me gusta ser muy respetuoso con mis órganos de gobierno”, subraya.

Esa ambigüedad, sin embargo, genera malestar y tensión en una organización que vive una tensión soterrada en los últimos tiempos, con episodios de fricción interna que han dejado huella. Diversas voces dentro de CEOE lamentan que no aclare su futuro. Consideran que eso "daña a la organización" porque alimentar las especulaciones y entorpecer su relevo. La mayoría de fuentes consultadas cree que acabará cediendo el testigo de forma simultánea en ambas patronales. "De lo contrario, sería un sinsentido y un despropósito de gran calibre a nivel organizativo", señala una voz conocedora de los entresijos de este círculo empresarial, que recuerda que ambos cargos han ido prácticamente de la mano desde 2019,

La sombra del ‘doble cargo’ y el ruido interno

“¿Cómo voy a torpedear nada?”, respondió cuando se le trasladó que algunas voces veían extraño desvincular los dos procesos. Marzo defendió que su posición pasa por respetar los tiempos de la organización y no precipitar anuncios.

El calendario tampoco está sellado. Aunque el proceso electoral de CEOE Aragón está previsto para enero, Marzo abrió la puerta a comunicar su decisión sobre CEOE Zaragoza incluso antes, pero siempre después de culminar el proceso autonómico. “Lo lógico es que sea cuando terminen las elecciones, pero quizá sea en diciembre. Lo haré en el momento oportuno”, dijo.

El proceso de CEOE Aragón continúa sin candidatos oficiales, aunque todas las quinielas sitúan al empresario Benito Tesier (Zaragoza, 1968), director general del fabricante de frenos Brembo, como aspirante natural. El actual presidente del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) no ha dado todavía el paso, pero su figura despierta un consenso generalizado en el mundo empresarial.