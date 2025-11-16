La Universidad de Zaragoza ajusta su oferta ante la llega de los centros de datos: estos son los nuevos perfiles técnicos

Un paso adelante para adaptarse a una realidad cada vez más inminente. La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial (IA), Javier Fabra, acompañaron al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su viaje a Estados Unidos. Allí visitaron el estado de Virginia, "corazón de los centros de datos", para conocer de primera mano a qué retos formativos tuvieron que hacer frente allí cuando aterrizaron estas industrias y empezar a preparar a la sociedad aragonesa para la llegada de centros prevista en la comunidad. Y lo que comprobaron fue que es en la fase de la construcción en la que emplean a más gente, y que las empresas americanas buscan perfiles del sector industrial que sean técnicos y que estén muy especializados. Necesidades que "no están cubiertas" con la formación actual.

Quien lo indica es el vicerrector de Estrategia Digital e IA de la Universidad de Zaragoza, que concreta que en el viaje a Virginia han detectado que los perfiles que requieren los centros de datos son "técnicos de construcción de obra", como pueden ser ingenieros de datos, fontaneros, electricistas o albañiles especializados en cuestiones de semiconductores o refrigeraciones líquidas, etc. En Aragón, son mayoritariamente las titulaciones de Formación Profesional (FP) las que responden a estas competencias. Por eso, según explica Fabra, en lo que trabaja el campus público aragonés es en "ir de la mano del Gobierno de Aragón" para que los alumnos, después de obtener estos estudios, continúen su formación en las universidades y se especialicen todavía más.

Apuestas por la FP Dual

Según desarrolla Fabra, lo que han hecho en EEUU para contar con estos profesionales es lanzar programas formativos dirigidos a toda la población de la región para que pueda aspirar a trabajar en los centros de datos. El vicerrector explica que en Virginia se ha abogado mucho por lo que aquí sería la FP dual -combinar lo teórico con prácticas en una empresa- para que esos alumnos luego den "un salto" a la universidad y se especialicen aún más. Aragón persigue esta idea y para ello trabajan en que esa continuidad de la FP en la universidad "tenga atractivo suficiente", con medidas como podría ser "convalidar créditos", indica el vicerrector.

Además de estos profesionales técnicos, y aunque en menor medida, en Virginia han comprobado que en los data center también se requieren perfiles universitarios, de nuevo especializados. "Por ejemplo, alguien que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y que tenga también una formación en análisis de datos", concreta Fabra. La Universidad de Zaragoza, apunta, no cuenta ahora con estas titulaciones especializadas, pero sí cuenta desde 2023 con las microcredenciales, que son formaciones breves,de menos de 15 créditos, que proporcionan conocimientos, capacidades y competencias específicas. "Ahí es donde Unizar encaja al 100%", remarca el vicerrector de Estrategia Digital e IA.

Porque la universidad pública aragonesa cuenta con distintas microcredenciales que van desde el diseño y construcción de plantas de biogás-biometano hasta competencias para el uso académico de la IA o incluso formación de manejo de lesiones por armas de fuego y explosiones. "Las empresas tecnológicas que operan en los centros de datos buscan muchísima transversalidad, quieren ingenieros pero también personas formadas en temas de gestión de negocio, que es esa rama de economía y empresariales; gente formada en humanísticas... Tienen cabida todas las titulaciones, pero buscan la transversalidad, a alguien que por ejemplo haya estudiado Filosofía y tenga también esa formación en competencia digital", explica Fabra.

Perfiles no universitarios

Así lo comprobaron en sus encuentros con grandes empresas con responsables de Microsoft, Amazon Web Services o QTS, entre otros, que cuenta el vicerrector que tenían perfiles de periodismo, empresariales o filosofía y que también estaban formados en cursos adicionales más tecnológicos. Y es ahí donde entra otro de los puntos en los que ha puesto el foco la Universidad de Zaragoza, según explica su rectora, Rosa Bolea: que la formación llegue perfiles no universitarios. A las microcredenciales puede acceder cualquier perfil, y no es requisito estar cursando un grado en el campus público, lo que abre la puerta a esa especialización tras la FP.

Fabra detalla así que la propuesta formativa para responder a las demandas de los centros de datos en Aragón pasa más por esta especialización y vinculación entre la FP y Unizar que por la reforma de grados o creación de nuevas titulaciones en la universidad, ya que este es un proceso lento que implica muchos pasos y la llegada de estas industrias es cada vez más inminente. El objetivo es que, cuando estas se pongan en marcha en la comunidad, ya haya perfiles formados. Por eso, afirma Bolea, este proceso "va a ser rápido". "La DGA lleva tiempo trabajando y la idea es acelerar y ponerlo en marcha lo antes posible", apunta Fabra, que avanza que sobre la mesa tienen nuevas microcredenciales que responden a estos perfiles y que van a llegar al campus en un plazo corto de tiempo, en los próximos meses.

En las próximas semanas, la Universidad de Zaragoza tiene previstos encuentros con contactos que hicieron en Virginia y entre los planes está que, por ejemplo, profesionales que trabajan en las grandes empresas que van a aterrizar en Aragón, como Amazon Web Services (AWS), puedan impartir clase. Bolea indica que la institución se ha reunido varias veces con Microsoft y también ha tenido una conversación con responsables de formación de QTS. Asimismo, está en contacto con la Universidad de California con vistas a que haya conexiones entre ambos campus y la rectora tampoco descarta la opción de poner en marcha movilidades de estudiantes de Aragón a EEUU y viceversa, una idea en la que no se ha empezado a trabajar por el momento.

Además, el viernes pasado el Gobierno de Aragón y AWS presentaron desde la sede de esta empresa en Nueva York el Al Developer Hub, un centro de excelencia que impulsará la IA en el sistema de la educación superior de Aragón y que comienza en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Bolea explica que también se pusieron en contacto con Infrastructure Masons, que describe como "un centro virtual que acompaña a las grandes compañías que generan los centros de datos" y que está enfocado a la formación.

"El desarrollo en un futuro próximo de nuestra comunidad pasa por la instalación de los centros de datos, proyectos que ya están comprometidos con la DGA, y Unizar entiende que tiene que estar preparada para esos perfiles, para ese business y esas industrias que todavía no conocemos bien", conluye Bolea.