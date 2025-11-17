Aragón Existe relanza su marca autonómica ante un posible adelanto electoral

Aragón Existe, la marca autonómica de Teruel Existe, prepara su relanzamiento en busca de afianzar el proyecto político en toda la comunidad autónoma. El líder de la formación, Tomás Guitarte, y el coordinador del partido, Valero Aguayos, han presentado este lunes el inicio de las jornadas de trabajo con las que la formación quiere mostrar su preparación para un adelanto electoral que casi dan por seguro. Ambos líderes han defendido su implantación en 30 de las 33 comarcas aragonesas y el propio Guitarte no ha descartado ser, de nuevo, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Guitarte ha asegurado que el paso de Aragón Existe se da para "evidenciar que Aragón y todos los aragoneses comparten aquel proyecto inicial en Teruel" y ha defendido que la formación reclamará "una mayor participación en la vida pública y en la decisión política". El también portavoz parlamentario ha mantenido que el partido que él lidera es "la única formación con un proyecto nuevo e ilusionante" para la comunidad. La intención de Aragón Existe es "defender" los intereses de la comunidad "en todo el Estado" y, en su interior, apostar por "el desarrollo en equilibrio territorial".

Las nuevas incorporaciones de Aragón Existe, que ha encontrado fichajes en otros partidos aragonesistas, también vienen de "agrupaciones municipalistas y movimientos de todo el territorio". Guitarte ha admitido que algunos ya son alcaldes y concejales. En esa línea se ha expresado Valero Aguayos, que ha señalado que este movimiento de Aragón Existe busca "abrir el partido a todo tipo de sensibilidades", pero que mantiene como mensaje "criticar la extorsión y el expolio al medio rural sin compensaciones económicas". "Queremos evidenciar la gran expansión", ha resumido Aguayos, que ha certificado que la ampliación busca "presentarse a nuevas convocatorias electorales".

Presupuestos o elecciones

Tanto Guitate como Aguayos han coincidido en que la falta de presupuestos en el Gobierno de Aragón, que continúa con los prorrogados del año 2024. genera "problemas" a los municipios. Ambos han exigido a la DGA que "presente los presupuestos" y ha calificado de "excepcional" el uso de la prórroga presupuestaria. A juicio de Aragón Existe, si Jorge Azcón y su Gobierno no consiguen aprobar las cuentas para 2026, el presidente autonómico debería "convocar elecciones".

"Tiene que dar voz a la ciudadanía y que esta vuelva a mostrar sus apoyos y si quiere corregir la falta de gobernabilidad", ha analizado Guitarte, que ha admitido que este movimiento es para que Aragón Existe esté "preparado" para un hipotético adelanto electoral: "No nos van a volver a pillar con el pie cambiado".

El primero de los pasos de este relanzamiento tendrá lugar este domingo, 23 de noviembre, en Alhama de Aragón. Contará el acto con la alcaldesa de la localidad, Pilar Marco, y la regidora de Maluenda, Carmen Herrero. En esta jornada participarán Guitarte y Aguayos, además de los otros dos miembros del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Joaquín Moreno y Pilar Buj.