Azcón califica de "injusto" que el déficit de las comunidades autónomas se quede en el 0,1%

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado este lunes de "injusto" que el Gobierno de España se reserve 2 puntos del objetivo de déficit de las administraciones públicas españolas para 2026 y deje solo el 0,1% para las comunidades autónomas. Azcón ha criticado el reparto de endeduamiento que el Gobierno de España ha presentado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un movimiento que permitirá a la DGA saber hasta dónde puede estirar su techo de gasto y el déficit, pero que también obliga a cumplir su compromiso de presentar este indicador y posteriormente el presupuesto. Azcón ha asegurado que "en los próximos días" moverá ficha.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha criticado que el CPFF debería haberse convocado "hace muchas semanas" y tampoco se ha mostrado positivo por las decisiones tomadas en una cita en la participa Roberto Bermúdez de Castro, consejero autonómico de Hacienda. "Es injusto porque los servicios públicos más importantes los presta el Gobierno de Aragón", ha dicho Azcón sobre "la sanidad, la educación o los servicios sociales". El líder de la DGA ha criticado que "20 puntos de déficit son para Sánchez y 1 para Aragón".

El propio Azcón ha asegurado que la hoja de ruta de su Ejecutivo autonómico no se altera con esta decisión del Ministerio de Hacienda. "Dijimos desde el princuipio que cuando conociéramos el dato y cuando lo aprobara el CPFF presentaríamos el presupuesto", ha dicho el jefe de la DGA, que ha dicho que "así lo va a hacer". Por lo tanto, el techo de gasto, el paso indispensable previo a la presentación de los presupuestos, se concoerá "en los próximos días". Azcón ha destacado que antes de esa presentación se harán "los reajustes" para afinar los datos del Pignatelli al margen ofrecido por Montero.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, transmitió en sus últimas comparecencias públicas el deseo de que el ministerio ofreciera hasta un 0,3% de endeudamiento. Sin embargo, desde el Gobierno aragonés ya se daba por hecho que el margen de Montero sería menor, por lo que se han realizado los primeros cálculos del techo de gasto y de presupuestos con el 0,1%. El ajuste definitivo será, por lo tanto, mínimo. En su información a la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la DGA ya mostraba estos parámetros.