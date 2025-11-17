La Plataforma en Defensa del hospital de Barbastro demanda "incentivos" para paliar el déficit de profesionales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se ha reunido este lunes con los representantes de la Plataforma en Defensa del hospital de Barbastro, en un encuentro que ha servido para poner sobre la mesa cuáles son las "necesidades e incertidumbres" del centro y de los profesionales sanitarios que trabajan en el mismo. El consejero ha indicado que han recogido las propuestas de los portavoces sobre cómo mejorar el nivel organizativo y la comunicación entre gestores y profesionales de este hospital que, ha recordado, "es fundamental para la asistencia sanitaria". Desde la plataforma han agradecido la disposición de la DGA y han recordado que es importante que haya "incentivos" para atraer personal al medio rural.

A la reunión ha acudido Natividad Palacín, enfermera de la uci, que ha explicado que el objetivo de la plataforma con este encuentro era presentar a Bancalero "los problemas que existen actualmente en el hospital de Barbastro", que según ha indicado es principalmente falta de personal. "Hay algunas especialidades que están cubiertas y que funcionan bien, y hay otras que son muy deficitarias", ha detallado.

Palacín ha apuntado que desde la plataforma son conscientes de que este problema se extiende "a todos los hospitales periféricos", así como también de que las soluciones son difíciles y dependen de "muchos factores", el principal que haya personas con voluntad de trabajar en el medio rural. Por eso, ponen el foco en fomentar las coberturas en el medio rural. "Nos parece que se pueden incentivar y proponer determinadas mejoras para que la gente quiera venir", ha sostenido. De la misma manera, el intensivista Juan Carlos García Ronquillo ha solicitado "colaboración" a todos los partidos ante esta problemática y ha recordado que la plataforma carece de línea política.

Junto a directivos del Salud, Bancalero ha escuchado y recogido estas demandas y ha explicado que el departamento ya trabaja en cuatro líneas estratégicas para paliar la situación, entre ellas los incentivos. A ella se suma la estabilización de plantillas, la fidelización tecnológica y la conciliación laboral.

En esta línea, Bancalero ha recordado algunas de las medidas que ha puesto en marcha el departamento que lidera para paliar el déficit de profesionales, tales como la fidelización de los mir -según los datos de la consejería, nueve médicos se incorporaron a la plantilla del hospital de Barbastro entre 2024 y 2025 tras terminar allí su formación como residentes- y el decreto de difícil cobertura. Desde el departamento han indicado que en el centro barbastrense se han convocado 15 plazas de difícil cobertura para las especialidades de Urología, Oncología Médica, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Traumatología y Cirugía General.

El consejero ha asegurado así a los representantes de la plataforma el compromiso del Departamento de Sanidad en la equidad en la asistencia sanitaria en el territorio. Asimismo, ha indicado que se va a hacer una valoración tecnológica de los distintos servicios del hospital después de que desde la plataforma se haya indicado que disponer de más tecnología ayudará a que el centro sea más atractivo.

Juan Carlos Ferré, usuario del hospital de Barbastro, ha agradecido la celebración de este encuentro que considera muy importante para conocer las causas de los problemas y buscar soluciones, así como para entender cuestiones que a los pacientes pueden resultarles muy complicadas. Ferré ha expresado que muchas veces hay sensación de "incertidumbre" entre los usuarios y ha expresado que se ve que "hay ganas de hacer cosas y hay propuestas para hacerlas".