La CEOE Aragón distingue a Jorge Costa como empresario del año por convertir a su grupo en un gigante agroalimentario

La IX Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón se ha celebrado este lunes en Zaragoza con un protagonista destacado. Jorge Costa Cerezuela, presidente y consejero delegado de Grupo Empresarial Costa, ha recibido el Premio de Honor Empresario de Aragón 2025 en reconocimiento a su liderazgo y a la consolidación de la compañía como uno de los grandes referentes agroalimentarios de España.

El galardón fue entregado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, durante un acto que ha reunido a más de 300 representantes del tejido económico aragonés en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

Un grupo que opera como un actor global

Bajo la dirección de Jorge Costa desde 2009, el grupo ha experimentado un crecimiento que lo ha situado entre los grandes operadores agroalimentarios europeos. La compañía alcanza ya una facturación de 2.300 millones de euros, emplea a más de 5.000 trabajadores y exporta el 65% de su producción a más de cien países.

Con más de 1.250 granjas y 35 centros en once comunidades autónomas, el grupo se ha convertido en la segunda ganadería de Europa y el tercer grupo cárnico de España a través de Costa Food Group, integrado por marcas como Casademont, Villar, Roler, Juan Luna, La Alegría, La Nuncia y Aviserrano.

Un proyecto estratégico: CLAVE

El premio también reconoce la visión y el impulso al proyecto CLAVE (Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro), uno de los complejos agroindustriales más ambiciosos del país. Con 896 millones de euros de inversión, prevé generar 5.300 empleos directos y un impacto estimado de 1.080 millones en el PIB aragonés, asentado sobre la economía circular y la sostenibilidad como ejes vertebradores.

Durante su intervención, Jorge Costa ha agradecido el reconocimiento y lo hizo extensivo al conjunto del grupo.“Este premio refleja la pasión, la honestidad y el compromiso de miles de personas que cada día hacen posible nuestro proyecto. Aragón es nuestra tierra y seguiremos apostando por su desarrollo, por la creación de empleo de calidad y por un modelo empresarial sostenible y responsable”, ha afirmado.

El papel del empresariado

La entrega del premio se ha enmarcado en la IX Cumbre Empresarial por la Competitividad, organizada por el Consejo Empresarial de la CEOE Aragón con la colaboración de Ibercaja y el Gobierno autonómico. El encuentro, inaugurado por el presidente Jorge Azcón, puso de relieve el papel del empresariado en una economía aragonesa que vive “uno de los mejores momentos de su historia”, con inversiones anunciadas por valor de 70.000 millones de euros.

Foto de familia en el Pignatelli. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, Miguel Marzo, presidente de la CEOE Aragón y de su Consejo Empresarial, ha destacado que «las empresas son el motor que mueve Aragón, y su competitividad es la garantía de nuestro futuro».

En las intervenciones en la cumbre ha quedado patente que las empresas son el motor de la competitividad de Aragón y que su papel resulta esencial para afrontar los retos de futuro. La mesa redonda ha contado con la participación de Mar Vaquero (vicepresidenta del Gobierno de Aragón), Susana Alejandro (presidenta de Saica), Cristina Gallart (presidenta de Fribin), Víctor Iglesias (CEO de Ibercaja Banco) y Miguel Marzo (presidente de CEOE Aragón).

En este espacio se ha señalado que la fortaleza de un territorio se mide a través de la fortaleza de sus empresas, poniendo en valor la figura del empresario como motor de progreso y desarrollo. Se ha destacado también la importancia de conjugar en Aragón sectores tradicionales —como la automoción, el comercio, el turismo, la industria, la logística y el agroalimentario— con sectores de futuro vinculados a la tecnología y la energía, configurando un modelo económico equilibrado y sostenible.