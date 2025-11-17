Huelga en uno de los principales proveedores de Inditex en Zaragoza y en pleno Black Friday

Los 300 empleados de la empresa Jevaso en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), uno de los principales proveedores de Inditex en la capital aragonesa y otras ciudades españolas, están llamados a secundar dos jornadas de huelga el domingo 23 y lunes 24 de noviembre. La protesta, que coincide con la campaña del Black Friday —uno de los picos de actividad del sector de la moda—, forma parte de un paro convocado a nivel nacional.

El centro zaragozano cuenta con unos 300 empleados fijos y alrededor de un centenar de fijos discontinuos en los momentos de mayor carga de trabajo. Jevaso presta servicios integrales de producción, logística y acabado de prendas, como la gestión de devoluciones, el planchado o la triangulación de envíos para grandes marcas, entre ellas Inditex.

El origen del conflicto: la aplicación del nuevo convenio

El desencadenante del paro es la aplicación del nuevo convenio colectivo de la industria textil y de la confección para 2024-2026, publicado en el BOE el pasado 9 de octubre. El acuerdo, con vigencia retroactiva desde el 1 de enero de 2024, fija una subida salarial del 3,3% anual y establece un salario mínimo garantizado (SMG) para unificar las categorías profesionales más bajas, situado por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La medida tiene especial impacto en sectores con alta presencia femenina.

Según denuncian de CCOO, la empresa ha aplicado de manera "incorrecta" el convenio al compensar y absorber parte de dos complementos salariales que percibía la plantilla. Desde el sindicato recuerdan que un acuerdo interno de la propia compañía establece que esos pluses “no son compensables ni absorbibles”, lo que ha derivado en un choque interpretativo y en la convocatoria de huelga.

Mediación sin acuerdo y una plantilla de 3.000 empleados en España

CCOO y UGT mantuvieron una reunión el pasado viernes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en Madrid, pero no hubo acuerdo. Jevaso cuenta con unos 3.000 trabajadores en sus centros de Zaragoza, Madrid, Galicia y Barcelona, por lo que el conflicto tiene alcance estatal.

“Esta huelga es el resultado de no respetar el espíritu de lo acordado en el convenio. Las personas con salarios más precarios, con la absorción y compensación de los complementos salariales, no ven mejoradas sus condiciones como se pactó”, denuncia Víctor Fortuño, asesor de la Federación de Industria de CCOO Aragón.

La huelga se mantiene convocada a la espera de nuevos movimientos de la empresa o una posible reanudación de las negociaciones.