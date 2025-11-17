Huesca y Zaragoza avanzan juntas para recuperar el Cercanías

El Ayuntamiento de Huesca ha convocado este martes una reunión para constituir una comisión técnica de cara a aportar los informes y estudios que permitan construir un sólido argumentario en favor de la ampliación de los servicios de ferrocarril de proximidad Huesca-Zaragoza.

Esta primera reunión, que comenzará a las 18.00 horas en el consistorio y estará presidida por la alcaldesa, Lorena Orduna, contará con las entidades que han mostrado su interés en formar parte del grupo de trabajo, además del ayuntamiento, la demarcación de Huesca del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Huesca Suena, la Universidad de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria, Ceoe Huesca y asesores en materia ferroviaria.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha informado de que la constitución de esta comisión técnica es resultado de la reunión mantenida el pasado 29 de octubre con representantes de la sociedad civil oscense, agentes sociales y económicos y partidos políticos.

"Tal y como se informó en la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento y en la que toda la sociedad civil se unió para reclamar y para recuperar mayores frecuencias en el tren de proximidad, el ayuntamiento ha fijado la hoja de ruta que se dijo y la primera comisión técnica será este martes".

Asimismo, se constituirá próximamente un grupo de trabajo para estudiar posibles acciones reivindicativas.

Además, según ha informado la regidora municipal, va a contratar la elaboración de un informe de demanda del ferrocarril de proximidad Huesca-Zaragoza. El estudio tiene como objetivo respaldar los argumentos de la ciudad para reclamar la mejora de los servicios ferroviarios entre ambas capitales.

"El Ayuntamiento de Huesca va a encargar unos informes técnicos que confronten la información que el ministro dijo en su día alegando que no era rentable y que no había afluencia para los trenes de cercanía" y "como no hemos recibido sus informes y tampoco nos han contestado, vamos a elaborar unos propios para evidenciar la realidad del cercanías entre Huesca y Zaragoza", ha explicado.

Además, ha añadido que "con el Ayuntamiento de Zaragoza seguimos hablando y estableciendo un plan de acción común entre las dos ciudades para seguir demandando este servicio".