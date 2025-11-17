Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca y Zaragoza avanzan juntas para recuperar el Cercanías

Se va a contratar la elaboración de un informe de demanda del ferrocarril de proximidad Huesca-Zaragoza

Tren de Cercanías en la estación Delicias en una imagen de archivo.

Tren de Cercanías en la estación Delicias en una imagen de archivo. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Huesca ha convocado este martes una reunión para constituir una comisión técnica de cara a aportar los informes y estudios que permitan construir un sólido argumentario en favor de la ampliación de los servicios de ferrocarril de proximidad Huesca-Zaragoza.

Esta primera reunión, que comenzará a las 18.00 horas en el consistorio y estará presidida por la alcaldesa, Lorena Orduna, contará con las entidades que han mostrado su interés en formar parte del grupo de trabajo, además del ayuntamiento, la demarcación de Huesca del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Huesca Suena, la Universidad de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria, Ceoe Huesca y asesores en materia ferroviaria.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha informado de que la constitución de esta comisión técnica es resultado de la reunión mantenida el pasado 29 de octubre con representantes de la sociedad civil oscense, agentes sociales y económicos y partidos políticos.

"Tal y como se informó en la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento y en la que toda la sociedad civil se unió para reclamar y para recuperar mayores frecuencias en el tren de proximidad, el ayuntamiento ha fijado la hoja de ruta que se dijo y la primera comisión técnica será este martes".

Asimismo, se constituirá próximamente un grupo de trabajo para estudiar posibles acciones reivindicativas.

Además, según ha informado la regidora municipal, va a contratar la elaboración de un informe de demanda del ferrocarril de proximidad Huesca-Zaragoza. El estudio tiene como objetivo respaldar los argumentos de la ciudad para reclamar la mejora de los servicios ferroviarios entre ambas capitales.

"El Ayuntamiento de Huesca va a encargar unos informes técnicos que confronten la información que el ministro dijo en su día alegando que no era rentable y que no había afluencia para los trenes de cercanía" y "como no hemos recibido sus informes y tampoco nos han contestado, vamos a elaborar unos propios para evidenciar la realidad del cercanías entre Huesca y Zaragoza", ha explicado.

Además, ha añadido que "con el Ayuntamiento de Zaragoza seguimos hablando y estableciendo un plan de acción común entre las dos ciudades para seguir demandando este servicio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
  2. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
  3. Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
  4. El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
  5. Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
  6. El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
  7. Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
  8. El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque

Premiada con uno de los máximos reconocimientos nacionales la jefa de la unidad de Radiología Mamaria del Servet

Aragón Existe relanza su marca autonómica ante un posible adelanto electoral

Teruel concede más de 216.000 euros para rehabilitar viviendas en el entorno de La Parra

Teruel concede más de 216.000 euros para rehabilitar viviendas en el entorno de La Parra

'La violencia verbal no es amor': la Casa de la Mujer atendió a 829 víctimas de violencia machista en 2024

'La violencia verbal no es amor': la Casa de la Mujer atendió a 829 víctimas de violencia machista en 2024

Adiós a una icónica taberna del centro de Zaragoza: El Broquel baja la persiana

Adiós a una icónica taberna del centro de Zaragoza: El Broquel baja la persiana

Huesca y Zaragoza avanzan juntas para recuperar el Cercanías

Huesca y Zaragoza avanzan juntas para recuperar el Cercanías

La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero

La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero

Los obras llegan a la Ronda Norte de Zaragoza: duración de las afecciones y alternativas de paso

Los obras llegan a la Ronda Norte de Zaragoza: duración de las afecciones y alternativas de paso
Tracking Pixel Contents