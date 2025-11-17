Imascono abre una división para el sector salud y refuerza su apuesta internacional

La innovación aragonesa vuelve a asomarse al escaparate internacional. Imascono, la compañía con sede en Zaragoza y Miami especializada en inteligencia artificial, realidad extendida y experiencias digitales, ha dado un paso decisivo en su trayectoria con la creación de una división diferenciada y dedicada por completo al sector de la salud.

La presentación oficial de Imascono Health tuvo lugar este jueves en un formato transatlántico poco habitual, con dos eventos simultáneos en Madrid y Miami bajo el lema One Health: where creativity meets innovation (Una sola salud: donde la creatividad se encuentra con la innovación), organizados junto a ISDI, la Spain US Chamber y Miami Dade College, con el apoyo de Ibercaja.

El enfoque One Health, respaldado por organismos como la OMS y la OIE, defiende que la salud humana, animal y la del planeta forman un único ecosistema interconectado. Y es precisamente en esa intersección donde Imascono quiere reforzar su posición. Tras más de una década desarrollando proyectos tecnológicos para hospitales, aseguradoras, veterinarias o empresas de alimentación, la firma fundada por los zaragozanos Pedro Lozano y Héctor Paz busca ahora consolidar ese recorrido con una unidad propia que aspira a crecer desde Zaragoza hacia el mercado global.

La presentación de la nueva división Imascono Health en Miami (EEUU): / Imascono

Tecnología para unir mundos

El doble encuentro reunió a perfiles de referencia de ambos lados del Atlántico. En Madrid participaron representantes de VML Health, Savana, i+Porc y Caser Salud, mientras que en Miami lo hicieron Champions Petfood, Cleveland Clinic, Sanitas USA y Zoo Miami. Sus intervenciones coincidieron en un mensaje: la tecnología se ha convertido en la pieza que permite conectar disciplinas tradicionalmente aisladas, acelerando la prevención, mejorando la formación de profesionales y optimizando la experiencia del paciente.

Durante la jornada, Imascono mostró proyectos reales basados en realidad virtual para entrenar a sanitarios y veterinarios, herramientas de inteligencia artificial aplicadas al onboarding hospitalario o gemelos digitales para planificar procesos dentro de instalaciones clínicas. Soluciones que reflejan el tipo de desarrollos que la compañía ha impulsado en los últimos años y que ahora se integrarán en la nueva división.

Desde Aragón hacia el mundo

"Con esta nueva división continuamos el trabajo que Imascono ha desarrollado a lo largo de todos estos años, reforzando nuestra colaboración con doctores, ingenieros, veterinarios y personal técnico para seguir creando el futuro de la salud”, afirmó Leticia Arroyo, responsable de Imascono Health, durante el cierre de los dos encuentros.

La creación de esta unidad llega en un momento de expansión para la tecnológica, que cumple 15 años ampliando su presencia en sectores como turismo, banca, industria o formación, y que ha trabajado con clientes como Telefónica, Disney, Adidas, Iberdrola, Siemens o la Rafa Nadal Academy.

Con sedes en Zaragoza y Miami, Imascono ha convertido su “imaginación aplicada” en una metodología reconocida para mejorar procesos de venta, comunicación y producción a través de la humanización de la tecnología.

La división Imascono Health apunta ahora a replicar ese modelo en un sector en plena transformación. Y lo hace desde Aragón, pero mirando al mundo, conectando hospitales con empresas veterinarias, aseguradoras con centros de investigación y talento tecnológico con desafíos globales. Una intersección entre ciencia, creatividad e impacto real que parece hecha a medida para la próxima etapa de la compañía