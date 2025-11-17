La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero

El otoño encara su último mes antes de la llegada del invierno con un acentuado descenso de las temperaturas en toda España para finales de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un comunicado en las últimas horas avisando de la llegada de una masa de aire muy frío que hará caer por debajo de los 0 grados las temperaturas en muchas zonas del país. Aragón no se va a librar de este adelanto invernal que promete dejar registros negativos en muchas zonas del Pirineo y las sierras de Teruel.

El desplome de las temperaturas se acentuará a partir del miércoles en todo Aragón. Una masa de aire muy frío que traerá también las primeras grandes nevadas de la temporada a muchas partes de la comunidad. Además, los termómetros podrán caer hasta los -10 grados en algunos pueblos del Pirineo como Benasque o Sallent de Gállego.

La cota de nieve bajará hasta los 200-300 metros a partir del viernes y podrían caer copos durante tres días seguidos en los puntos del Pirineo que esperan con ansias un manto blanco estable. La apertura de la temporada de esquí está prevista para el último fin de semana de noviembre en las estaciones de Aramón de la provincia de Huesca mientras Javalambre y Valdelinares solamente abrirán durante el puente de la Constitución.

Huesca será la provincia aragonesa donde más se sienta la llegada de la masa de aire frío que promete congelar media España. Por ejemplo, en Sallent de Gállego, los termómetros registrarán temperaturas negativas de miércoles a domingo siendo el viernes la jornada más fría con -10 de mínima y -3 de máxima. La madrugada del sábado se bajará hasta los 11 grados bajo cero al igual que en Benasque.

La nieve, que llegará a Sallent, Benasque, Canfranc y Torla, también caerá en Jaca donde hará mucho frío toda la semana registrando hasta -4 grados durante la noche. Se espera que la nieve sea protagonista en el norte de la provincia de Huesca el jueves, viernes y sábado. El descenso de las temperaturas también llegará a Huesca capital donde las mínimas se quedarán en los 0 grados al menos hasta el domingo mientras las máximas no alcanzarán los 10 grados.

¿Nieve en el Moncayo?

El frío llegará por fin también a Zaragoza acompañado de fuertes rachas de cierzo que dejarán una sensación térmica inferior a la que muestren los termómetros. El viernes será el día más frío de la semana con las mínimas bajando hasta los 2 grados y las máximas no pasando de los 9 mientras las rachas de cierzo superarán los 30 kilómetros por hora. Los termómetros se recuperarán a partir del domingo.

Panorámica del Moncayo nevado / GRANCASA

La AEMET indica que la nieve que va a llegar al Pirineo también podría caer aunque con mucha menos fuerza en los puntos más altos de la provincia de Zaragoza. El Moncayo podría cubrirse de blanco a partir del viernes ya que la cota de nieve bajará hasta los 300 metros. Se espera una pequeña nevada en Tarazona o Vera del Moncayo el mismo viernes. Otra zona de la provincia donde podría nevar es el norte de Las Cinco Villas con Sos del Rey Católico como epicentro el mismo sábado con mínimas de -2 grados. Mucho frío hará también en Daroca este fin de semana. Por ejemplo, según la previsión, los termómetros bajarán hasta los -3 grados.

Frío invernal en Teruel

Teruel tampoco se va a librar del acentuado descenso de las temperaturas. Los registros serán negativos de madrugada en la capital turolense al menos hasta el domingo con el viernes como jornada más fría con mínimas de -4 y máximas de 4. Sin embargo, la sorpresa podrúia llegar el jueves por la tarde con la caída de algunos copos de nieve por la tarde-noche.

Un pueblo de Teruel cubierto de nieve / EL PERIODICO

Las zonas de la provincia donde hará más frío es Valdelinares donde los termómetros solamente registrarán valores negativos el viernes: -9 de mínima y -3 de máxima. También hará mucho frío en Griegos, conocido como el pueblo más fresco de España en verano, Calamocha, Monteagudo del Castillo y Escucha, donde podría nevar el jueves. La cota de nieve se situará en los 700 metros en la provincia a partir del viernes.