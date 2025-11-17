Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘League of Legends’, ‘Fornite’ y batallas láser: la gran fiesta del entretenimiento digital llega a Zaragoza

La feria OWN, el mayor festival de ‘e-sports’ y videojuegos de España se celebrará en Zaragoza del 21 al 23 de noviembre tras 12 años en Valencia

Una de las últimas ediciones de la feria digital en Valencia.

Una de las últimas ediciones de la feria digital en Valencia. / Ayuntamiento de Valencia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La feria OWN, el mayor festival de e-sports, videojuegos y entretenimiento digital de España, celebra su próxima edición en Zaragoza, del 21 al 23 de noviembre, tras 12 años en Valencia. El festival, que prevé 10.000 asistentes, contará con espectáculos en directo, competiciones de videojuegos como League of Legends o Fornite, y más de 30 experiencias como juegos de escape o juegos de láser.

Desde el año pasado, tal como ha explicado el director de OWN, Javier Carrión, cuenta con una Zona Kids, donde los niños hasta seis años pueden realizar actividades formativas y lúdicas relacionadas con la tecnología y los videojuegos junto con sus familiares.

El evento también incluye una zona en la que casi 1.000 personas “vivirán” durante los tres días que dure el festival y donde podrán “estar con amigos que solo conocen online”, tal como ha explicado el director. Además, alrededor de todo el recinto se esconderán 50 tarjetas de regalo que permitirán ganar una PlayStation 5.

Noticias relacionadas y más

El director general del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, ha señalado que la llegada del evento supone “un hito para Aragón”. Además, “refuerza el posicionamiento tecnológico de la comunidad, ayuda a fortalecer el ecosistema innovador y a la atracción del talento”, ha dicho. Las entradas van desde los 8 euros hasta los 60 y permiten la entrada al festival, escenarios, food trucks y zonas de juegos. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
  2. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
  3. Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
  4. El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
  5. Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
  6. El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
  7. Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
  8. El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque

Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal por la "deriva" del partido tras el cese de Horacio Royo

Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal por la "deriva" del partido tras el cese de Horacio Royo

Azcón califica de "injusto" que el déficit de las comunidades autónomas se quede en el 0,1%

Azcón califica de "injusto" que el déficit de las comunidades autónomas se quede en el 0,1%

Así será la renaturalización del río Isuela que protegerá a Huesca de posibles inundaciones

Así será la renaturalización del río Isuela que protegerá a Huesca de posibles inundaciones

‘League of Legends’, ‘Fornite’ y batallas láser: la gran fiesta del entretenimiento digital llega a Zaragoza

‘League of Legends’, ‘Fornite’ y batallas láser: la gran fiesta del entretenimiento digital llega a Zaragoza

'La violencia verbal no es amor': la Casa de la Mujer atiende a 829 víctimas de violencia machista en 2025

'La violencia verbal no es amor': la Casa de la Mujer atiende a 829 víctimas de violencia machista en 2025

Cuenta atrás para el derribo del centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza: comenzará a principios de 2026

Cuenta atrás para el derribo del centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza: comenzará a principios de 2026

Zaragoza es la primera ciudad en monetizar su ahorro energético: "Es un proyecto redondo"

Zaragoza es la primera ciudad en monetizar su ahorro energético: "Es un proyecto redondo"

Premiada con uno de los máximos reconocimientos nacionales la jefa de la unidad de Radiología Mamaria del Servet

Tracking Pixel Contents