‘League of Legends’, ‘Fornite’ y batallas láser: la gran fiesta del entretenimiento digital llega a Zaragoza
La feria OWN, el mayor festival de ‘e-sports’ y videojuegos de España se celebrará en Zaragoza del 21 al 23 de noviembre tras 12 años en Valencia
La feria OWN, el mayor festival de e-sports, videojuegos y entretenimiento digital de España, celebra su próxima edición en Zaragoza, del 21 al 23 de noviembre, tras 12 años en Valencia. El festival, que prevé 10.000 asistentes, contará con espectáculos en directo, competiciones de videojuegos como League of Legends o Fornite, y más de 30 experiencias como juegos de escape o juegos de láser.
Desde el año pasado, tal como ha explicado el director de OWN, Javier Carrión, cuenta con una Zona Kids, donde los niños hasta seis años pueden realizar actividades formativas y lúdicas relacionadas con la tecnología y los videojuegos junto con sus familiares.
El evento también incluye una zona en la que casi 1.000 personas “vivirán” durante los tres días que dure el festival y donde podrán “estar con amigos que solo conocen online”, tal como ha explicado el director. Además, alrededor de todo el recinto se esconderán 50 tarjetas de regalo que permitirán ganar una PlayStation 5.
El director general del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, ha señalado que la llegada del evento supone “un hito para Aragón”. Además, “refuerza el posicionamiento tecnológico de la comunidad, ayuda a fortalecer el ecosistema innovador y a la atracción del talento”, ha dicho. Las entradas van desde los 8 euros hasta los 60 y permiten la entrada al festival, escenarios, food trucks y zonas de juegos.
