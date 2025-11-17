El ministro Puente anuncia la llegada del AVE a 350 km/h: ¿Madrid y Barcelona a menos de una hora desde Zaragoza?

Un tren de alta velocidad que circule a 350 kilómetros por hora es posible y pronto será una realidad en el corredor entre Madrid y Barcelona en el que también se encuentra Zaragoza y Calatayud. Esta novedad, solo al alcance de China actualmente y que ya se está probando en otros países europeos, permitiría cubrir el trayecto habitual entre Delicias y las estaciones madrileña de Puerta de Atocha y la barcelonesa de Sants en menos de una hora. Si es que entra en sus planes incluir las paradas intermedias y no se limita solo a las dos grandes capitales que más población atiende y que más usuarios aporta al eje noreste.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press' que tiene previsto implantar un plan para que los trenes puedan circular a 350 kilómetros por hora en las líneas de alta velocidad, desde los 300 actuales. En el corredor Madrid-Barcelona alcanzan los 310 km/h, lo que permite cubrir el trayecto entre ambas ciudades en dos horas y media que se rebajaría, ha dicho, a "menos de dos horas". El proyecto denominado AV350 comenzará en el trayecto Madrid-Barcelona y según el pucelano, nos convertirá en el único país además de China en el que se circula a esa velocidad.

Puente ha argumentado que el ministerio busca «generar capacidad» en el corredor ferroviario de alta velocidad, para que haya más convoyes en el tramo a diario sin necesidad de construir más carril. Aunque ha avanzado que en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación, ya que esta velocidad es posible gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas. «No solo conseguimos que los viajeros lleguen antes, sino que se genera más espacio en el surco porque el tren ocupa menos vía cuanto más rápido va», ha explicado.

El ministerio apuesta por iniciar su implantación en este corredor ferroviario de alta velocidad porque «el trazado nos permite ir a 350 km/h sin tocarlo». Durante su intervención en el evento, el ministro de Transportes ha recordado que la línea Madrid-Barcelona comenzó con "dos millones de pasajeros al año", registrando en la actualidad más de quince millones anuales. En este sentido, Puente ha añadido que "el 85% de cuota de pasajeros entre ambas ciudades" se mueve en transporte ferroviario, apuntando "la capacidad de crecimiento" del tramo.

Si se extrapola la reducción de tiempo a una estación como la de Zaragoza, permitiría cubrir el trayecto actual que dura 1 hora y 18 minutos hacia Madrid y una hora y 22 minutos con la estación de Sants, en menos de una hora en ambos casos, en torno a 50 minutos en el mejor de los supuestos. Pero para ello Puente debería aclarar si Zaragoza entra en los planes de este plan AV350 del Gobierno central.

60.000 millones de inversión

El ministro ha abierto el acto asegurando que el día de hoy marcará "un nuevo punto de partida" en el transporte en España, esperando una nueva inversión de 60.000 millones de euros en los próximos cuatro años, entre trenes, carreteras, puertos y aeropuertos.

Entre esta inversión se encuentra la introducción de esas traviesas aerodinámicas, que reduce en un 21% la carga aerodinámica que generan los trenes a su paso por las vías y, por tanto, impide que a esas velocidades el balasto suba e impacte contra los bajos de los trenes.

Chamartín-Sants y una nueva estación en Parla

"Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa", ha explicado.

El plan incluye una conexión de Madrid Chamartín con Barcelona, sin pasar por Atocha, así como una nueva estación de alta velocidad en Parla, al sur de Madrid, con el objetivo de que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio en esa estación y sin tener que entrar a la capital, aliviando al caos ferroviario que experimentan actualmente las estaciones de Atocha y Chamartín, como punto de conexión de la gran mayoría de trenes a nivel nacional.