Las nuevas 'gacelas' de Aragón: así son las 17 pymes de la comunidad que más crecen

Un total de 17 pymes de Aragón se encuentran entre las 500 que más crecen de toda España. Así lo recoge la radiografía anual que elabora Cepyme, la patronal de la pequeña y la mediana empresa, para identificar a las empresas que destacan por su pujanza y dinamismo. El objetivo de la iniciativa, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los termómetros empresariales más relevantes del país, es seleccionar y promocionar a compañías que destacan por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

Las firmas aragonesas que sobresalen por vigor representan un tejido diverso que abarca desde la agroalimentación a la ingeniería, pasando por la construcción, la tecnología y la metalurgia. Este rico grupo de negocios suman conjuntamente una facturación de 427,3 millones de euros y más de 1.258 trabajadores.

Los reconocimientos correspondientes a la edición de 2025 de Cepyme500 fueron entregados el pasado miércoles en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en el marco de la jornada, que reunió a la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, entre otros a responsables empresariales y políticos. También hubo una destacada presencia aragonesa representada por Benito Tesier, que es vicepresidente de la patronal nacional, María Jesús Lorente, que forma parte también de la ejecutiva de esta organización.

Aragón cuenta este año con una presencia destacada en la clasificación, que vuelve a subrayar su dinamismo, pero pierde peso al contar con 20 firmas menos que en el ránquin de la edición anterior de 2024. Las 17 firmas aragonesas presentes en la lista suponen el 3,4% del total –el año anterior eran el 7,4%–, una tasa similar a lo que este territorio representa sobre la economía nacional. La cifra de 2025 es de las más bajas desde que puso en marcha este sello. En los anuarios de 2022 y 2021 se seleccionaron 30 sociedades locales, mientras que en los de 2020 y 2019 fueron 26 y 29, respectivamente.

Distribución por provincias

La distribución provincial de estas 17 empresas muestra un mapa muy similar al de ediciones anteriores. Zaragozaconcentra 12 compañías, mientras que Huesca aporta cuatro y Teruel mantiene una. Esta composición confirma que la provincia zaragozana continúa siendo el principal motor económico de la comunidad, aunque las empresas altoaragonesas suman un peso creciente y la presencia turolense mantiene su continuidad.

Las empresas aragonesas que figuran este año en el Cepyme500 son Aguilar Explotaciones Agro-Ganaderas, Báculos y Columnas, Chemik Tarazona, Claveria Servicios 2015, Comercial Pinamas, Construcciones Rubio Morte, Cozamaq Rental, Echeverría Construcciones Mecánicas, Engineering Manufacturing of Air, Firmeza Solutions, Hierros Ayora, Keynet Sistemas Profesionales, Lacor Textil, Orbe Telecomunicaciones, Patatas Gómez, Pirenaica del Jamón, Producto Fertilizante Sostenible y Restaurantes Rápidos de Zaragoza.

Una de las claves de cada edición de Cepyme500 es comprobar qué compañías consolidan su presencia y cuáles se incorporan por primera vez. En esta ocasión, Patatas Gómez y Aguilar Explotaciones Agro-Ganaderas repiten en la clasificación después de haber figurado ya en la edición anterior gracias a su ritmo sostenido de crecimiento y aumento de facturación. Ambas se consolidan como referentes dentro del tejido agroalimentario aragonés.

También vuelven a la lista, aunque no de forma consecutiva, otras dos empresas aragonesa –Chemik y Lacor Textil– que ya fueron seleccionadas en ediciones pasadas (en el 2020 y 2021, la primera; y en 2023, la segunda–)

La mayoría de las empresas restantes se estrenan en el ranking de este año, lo que muestra la rotación constante y el dinamismo del ecosistema productivo aragonés. Entre las nuevas incorporaciones destacan perfiles muy distintos, desde compañías industriales como Hierros Ayora, Báculos y Columnas o Echeverría Construcciones Mecánicas, hasta pymes tecnológicas como Keynet Sistemas Profesionales, pasando por firmas comerciales y de servicios como Cozamaq Rental, Comercial Pinamas o Restaurantes Rápidos de Zaragoza.

Referentes aragoneses del informe

Varias de estas empresas sobresalen por su tamaño, volumen de actividad o el ritmo de crecimiento registrado en el último ejercicio. Patatas Gómez, con más de 100 empleados y una facturación que supera los 64 millones de euros, vuelve a ser una de las compañías más potentes incluidas en la lista, en la que lleva cuatro años seguidos siendo reconocida por su pujanza. Con un crecimiento anual superior al 50%, es un ejemplo de la fortaleza del sector agroalimentario en Aragón.

Chemik Tarazona, con 163 trabajadores y más de 35 millones de euros en ventas, se consolida como uno de los actores industriales más dinámicos del territorio, especializada en cuadros eléctricos, automatización industrial y proyectos vinculados a energías renovables. Hierros Ayora, con cerca de 70 empleados y casi 37 millones de facturación, refuerza el peso de la metalurgia aragonesa en el ranking, mientras que Keynet destaca por su elevado crecimiento anual y su especialización en soluciones de conectividad de fibra óptica, un nicho tecnológico cada vez más relevante.

También resultan representativas firmas como Cozamaq Rental, dedicada al alquiler y reacondicionamiento de maquinaria de construcción, Comercial Pinamas, con una fuerte base en el sector cárnico, u Orbe Telecomunicaciones, que combina actividad constructiva con soluciones técnicas en el ámbito de las telecomunicaciones. La presencia de empresas como Restaurantes Rápidos de Zaragoza, que gestiona varias franquicias en la capital aragonesa, evidencia actividades comerciales y de servicios con fuerte implantación local.

El balance que deja esta edición del Cepyme500 es el de una economía aragonesa diversa, con capacidad para generar proyectos de crecimiento sostenido en sectores muy distintos. La combinación de empresas consolidadas y nuevas incorporaciones muestra que el tejido empresarial regional continúa ampliando su base y diversificando su actividad.