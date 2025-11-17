EL PERIÓDICO DE ARAGÓN analiza en un foro el papel estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

Con la mirada puesta en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizan este martes una jornada que se desarrollará en el Salón de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con la presencia de 200 invitados y la participación de representantes institucionales nacionales y autonómicos, empresariales, operadores y expertos en el ámbito de la logística y el transporte. Este foro cuenta con la colaboración de Cámaras de Aragón y Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) y el impulso institucional de la Diputación de Teruel (DPT) y el Gobierno de Aragón.

Este encuentro nacional contará con dos mesas redondas y dos conferencias. La bienvenida correrá a cargo de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. Seguidamente intervendrá el presidente de la DPT, Joaquín Juste.

La primera mesa redonda se desarrollará bajo el epígrafe El corredor ferroviario como llave para mejorar la competitividad empresarial, en la que participarán Mar Chao, presidenta de Valenciaport; Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO); Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo de Cámaras de Aragón; y Ramón Adé, director gerente de la TMZ. La mesa estará moderado por el periodista Jorge Heras, jefe de Activos en Aragón.

A continuación se celebrará una segunda mesa bajo el título Una infraestructura clave para el desarrollo del nordeste español. En ella intervendrán Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón; Roberto Media, consejero de omento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria; Gema Álvarez Fernández, directora general de Infraestructuras de La Rioja; y Natalia Flórez, secretaria general de la Consejería de Movilidad Sostenible y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. La charla estará moderada por el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, será el encargado de clausurar este encuentro que servirá para trazar la situación actual, el impacto, las oportunidades y las claves de futuro Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Un eje fundamental

Aragón considera que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, además de ser vital para su desarrollo, permitiría impulsar estas cifras. Este eje supondría unir los puertos de Levante y el norte a través del ferrocarril por Teruel y Zaragoza. También el Gobierno central inició hace un año la redacción de los estudios para analizar la viabilidad de establecer en el corredor una salida de mercancías que conecte Aragón con Francia a través del túnel del Canfranc, una vez se reabra la línea internacional.

Desde Aragón se ve este trazado ferroviario como un proyecto prioritario para el territorio, sin embargo no está yendo a la velocidad deseada. No hay fecha concreta, ya que el eje se va completando por tramos y por autonomías. Una vez esté terminado pondrá a la capital aragonesa a solo hora y media de Bilbao y menos de dos horas de Valencia, uniendo ambos puntos en menos de cuatro horas.

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo será una línea de alta velocidad apta para tráfico mixto de viajeros y mercancías que permitirá enlazar la fachada atlántica con la costa mediterránea, facilitando así la conexión entre estas dos importantes áreas geográficas sin pasar por el centro de la Península. Además, esta línea permitirá la conexión de Valencia con la «Y» Vasca a través de Teruel, Zaragoza, Logroño y Pamplona. La actuación tiene un potencial indudable para el tráfico de mercancías ya que permitirá canalizar las exportaciones hacia Europa de las comunidades por las que discurrirá.