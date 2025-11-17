Premiada con uno de los máximos reconocimientos nacionales la jefa de la unidad de Radiología Mamaria del Servet

La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) ha otorgado a la Dra. Carmen García Mur, jefa de la Sección de Radiología Mamaria del hospital universitario Miguel Servet (HUMS), el premio a la Trayectoria Profesional 2025, uno de los máximos reconocimientos nacionales en la especialidad. El galardón fue entregado el 7 de noviembre en la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme), en el marco del Día Internacional de la Radiología (IDOR 2025).

El premio destaca la labor de la doctora, su papel como referencia en la profesión y su trayectoria, dedicación y aportación al desarrollo de la radiología mamaria, así como su firme defensa del papel de la imagen médica en la detección precoz del cáncer de mama y la humanización del proceso asistencial.

La Dra. García Mur pronunció un discurso que reflejó la esencia de su trayectoria y vocación profesional, sin olvidar a todas las personas, familiares y profesionales sanitarios, que la han acompañado desde sus inicios hasta el día de hoy. "Cuando echo la vista atrás, veo años de formación, aprendizaje y evolución, pero sobre todo veo personas… Mis maestros, residentes, enfermería, técnicos, auxiliares y celadores, todos ellos han dejado una huella imborrable en mi manera de entender la radiología", indicó.

La doctora ha consolidado un modelo asistencial en radiología mamaria donde la técnica y la humanización van de la mano. En línea con esta visión, destacó que su trabajo diario le ha enseñado a "mirar más allá de una buena imagen, porque hay una historia personal, hay una vida", recordando que escuchar desde la empatía "vale tanto como una buena imagen diagnóstica".

Esta forma de trabajar marca el funcionamiento del servicio, que apuesta por una comunicación clara y accesible. A través del blog de “Radiología Mamaria” del Sector Zaragoza II, las mujeres disponen de información sobre mamografías, ecografías, resonancias y biopsias, explicada en un lenguaje comprensible y orientado a reducir la ansiedad. La doctora insiste en que incluso en los procedimientos más técnicos “el tacto está en la ternura que acompaña cada biopsia, en el gesto que tranquiliza, en la cercanía que rompe la frialdad de la máquina”.

La doctora destacó la trascendencia de este impacto, señalando que “la satisfacción cuando un diagnóstico precoz cambia una vida es indescriptible". "Ese sabor del trabajo bien hecho y siempre compartido en equipo da sentido a nuestra profesión", apuntó. Aragón realiza mamografías en cinco unidades de cribado —tres móviles y dos fijas—, garantizando accesibilidad en entornos urbanos y rurales.

Trayectoria profesional

a doctora García Mur es licenciada en Medicina y doctora Cum Laude por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Radiodiagnóstico, con más de 20 años de dedicación a la radiología de mama.

Desde 2016, es jefa de la sección de Radiología Mamaria del Miguel Servet, labor que compagina con la docencia de grado y posgrado en la Universidad de Zaragoza, además de la dirección de tesis doctorales.