Estos son los siete investigadores de Aragón que figuran entre los más citados del mundo

La Universidad de Zaragoza y el CSIC Aragón están de enhorabuena este lunes. Hasta siete investigadores de ambas instituciones figuran en la lista Highly Cited Researcher, realizada a partir de los Essential Science Indicators (ESI). Esta destaca a los investigadores que cuentan con un mayor número de artículos científicos de alto impacto. El proceso de selección es extremadamente riguroso e incluye el análisis de artículos de este estilo publicados en revistas científicas indexadas por Clarivate Analytics, la entidad responsable del Journal Citation Reports.

En 2025, la compañía ha identificado a 6.868 investigadores altamente citados en todo el mundo en 22 campos de investigación. 94 son de España y, entre ellos, se han colado cuatro investigadores de la Universidad de Zaragoza y tres del CSIC Aragón.

Por parte del campus público, se trata de Carlos Flavián, Luis Vicente Casaló, Daniel Belanche y Sergio Ibáñez, miembros del grupo de investigación METODO y profesores de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados del campus público. Además, los profesores Flavián, Casaló y Belanche son los únicos investigadores con vinculación primaria a una institución española en el campo de Economía y Empresa, donde únicamente se reconocen a 81 investigadores en todo el mundo.

Por parte del CSIC Aragón son Sergio Vicente, Gurutzeta Guillera-Arroita y José J. Lahoz-Monfort, investigadores del IPE-CSIC, que lideran el listado de los investigadores con mayor impacto a nivel mundial por sus contribuciones clave en estudios sobre el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Los investigadores de la universidad

En el caso del profesor Flavián, catedrático de universidad y miembro del I3A, el impacto de sus publicaciones es notable, con más de 42.000 citas en Google Scholar (H85), 20.000 en Scopus (H65) y 13.900 en Web of Science (H55). Su excelencia investigadora se refleja en 18 Highly Cited Papers, ubicados en el 1% de los más citados en WoS. Esta trayectoria de investigación le ha hecho merecedor del prestigioso Premio ASTER de Investigación empresarial, entre otras múltiples distinciones destacadas. En la actualidad, el profesor Flavián ejerce de investigador principal del grupo de investigación METODO.

Por su parte, el profesor Casaló, catedrático de universidad, cuenta con casi 22.000 citas en Google Scholar (H61), más de 10.000 en Scopus (H51), más de 8.000 en Web of Science (H45), así como 11 Highly Cited Papers. Actualmente ejerce de co-investigador principal del grupo de investigación METODO, subdirector de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza y coordinador de la línea sobre innovación y sociedad digital en el Instituto Universitario de Investigación IEDIS, y es miembro del grupo de monologuistas científicos RISARCHERS.

El profesor Belanche, catedrático de universidad y miembro del I3A, cuenta con más de 12.000 citas en Google Scholar (H44), 6.000 en Scopus (H38), 4.000 en Web of Science (H34) y 11 Highly Cited Papers. Lidera el proyecto de investigación IASPEFEX sobre la adopción de la Inteligencia Artificial en los servicios públicos financiado por la agencia estatal de investigación y ha coordinado o está vinculado a múltiples iniciativas como la asociación que promueve el voluntariado Universitarios con la Infancia, el grupo de Aprendizaje-Servicio SocialFECEM, o las charlas de profesionales Marketing Talks by Unizar.

Por último, el profesor Ibáñez, profesor permanente laboral vinculado al IEDIS, cuenta con más de 8.500 citas en Google Scholar (H19), 4.000 en Scopus (H18), 3.000 en Web of Science (H18) y 6 Highly Cited Papers, siendo uno de los investigadores más jóvenes en obtener este reconocimiento. Actualmente, el profesor Ibáñez es miembro de la Junta Directiva de la International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) y codirige un proyecto de innovación docente centrado en la alfabetización digital crítica.

Los investigadores del CSIC Aragón

Sergio M. Vicente Serrano, experto internacional en el análisis de sequías, cambio climático y recursos hídricos, ha impulsado herramientas clave como el Índice de Precipitación y Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), actualmente de uso global en la gestión del riesgo de sequía y toma de decisiones en políticas medioambientales.

Sergio Vicente. / CSIC ARAGÓN

Gurutzeta Guillera-Arroita, científica titular del CSIC en el IPE-CSIC, es experta en modelización estadística en ecología para la conservación de la biodiversidad. En sus investigaciones desarrolla, evalúa y aplica métodos cuantitativos modernos para obtener mejor información sobre el estado de la vida silvestre, incluyendo para la monitorización de poblaciones, y para predecir las distribuciones de especies actuales y futuras. Es la segunda vez que, dada la relevancia e impacto internacional de su investigación, Gurutzeta Guillera aparece entre los investigadores más citados del mundo, siendo además la única mujer en Aragón.

Gurutzeta Guillera-Arroita. / CSIC ARAGÓN

José J. Lahoz-Monfort es científico titular en el IPE-CSIC y su investigación combina técnicas de monitoreo de la vida silvestre, la demografía y la dinámica de la población, el estudio de la distribución de especies y los métodos estadísticos que sustentan estas áreas. Su investigación tiene por objetivo analizar cómo todos estos elementos influyen en el proceso de toma de decisiones para la conservación y gestión de la biodiversidad para que se pueda optimizar la asignación de los recursos de conservación a menudo escasos.