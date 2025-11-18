61 establecimientos de Teruel se suman a Hostelería #PorElClima

Coca-Cola, Ecodes y la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos (TET) han presentado el pasado 12 de noviembre la iniciativa Hostelería #PorElClima, una actividad contra el cambio climático a la que se han adherido 61 establecimientos hosteleros de toda la provincia que se suman a los otros más de 17.500 bares y restaurantes del país adheridos a esta propuesta.

El acto contó con la presencia de Ane Epalza, directora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia Área Norte; Ana Mastral, responsable Hostelería #PorElClima en Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo); Elena Marco, presidenta de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos (TET) e Higinia Navarro, directora de Dinópolis . Pilar Villarroya, directora de Comunicación y Social Media de Dinópolis, moderó el acto.

A esta iniciativa de Hostelería #PorElClima en Teruel se han adherido 61 establecimientos de la provincia de municipios como Albarracín, Alcalá de la Selva, Alcañiz, Alloza, Ariño, Beceite, Bronchales, Calamocha, Cantavieja, Cretas, Formiche Alto, Gargallo, La Fresneda, La Puebla de Valverde, Lagueruela, Monroyo, Pancrudo, Puertomingalvo, Sarrión, Tramacastilla de Tena, Valderrobres, Mora de Rubielos y Teruel.

Medidas personalizadas

Los propietarios y gerentes de estos establecimientos han contestado un cuestionario de 28 preguntas en torno al ahorro de agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la huella de carbono, el consumo responsable y la correcta gestión de los residuos, lo que ha permitido el estudio de medidas personalizadas para cada uno de ellos de actuación frente al cambio climático: en total 1.158 medidas puestas en marcha en temas de ahorro de agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, consumo responsable, huella de carbono y gestión de los residuos.

En cifras: conclusiones de las auditorias en establecimientos de Teruel 87% de los establecimientos en Teruel tienen colocados reductores de caudal en todos sus grifos, lo que supone un gran ahorro de agua de hasta un 50%

de los establecimientos en Teruel tienen colocados reductores de caudal en todos sus grifos, lo que supone un gran ahorro de agua de hasta un 50% 100% de los establecimientos lleva a cabo el reciclaje de papel y cartón y el vidrio.

de los establecimientos lleva a cabo el reciclaje de papel y cartón y el vidrio. 100% de los establecimientos utilizan luces led para la iluminación de la sala, cocina, terrazas o almacén de los establecimientos aragoneses, con un ahorro del coste económico y emisión de gases de efecto invernadero que puede llegar hasta el 90% con respecto a las bombillas incandescentes.

de los establecimientos utilizan luces led para la iluminación de la sala, cocina, terrazas o almacén de los establecimientos aragoneses, con un ahorro del coste económico y emisión de gases de efecto invernadero que puede llegar hasta el 90% con respecto a las bombillas incandescentes. 100% de los establecimientos trabaja con proveedores locales. Priorizar proveedores lo más cercanos posibles reduce las emisiones de CO2 que derivan del transporte hasta el establecimiento de los alimentos, evitando así manipulación del producto, y un mayor empaquetado.

Seguir avanzando

Hostelería #PorElClima quiere seguir al lado de los hosteleros para que avancen hacia un modelo de negocio más eficiente y con menos emisiones.

Ahora, el reto pasa por involucrar a un mayor número de hosteleros en esta iniciativa. Hostelería de España es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs dentro de nuestro país. La Hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,76 millones de personas y tienen un volumen de ventas de 122.862 millones de euros, con una aportación al PIB de la economía española cercana al 6%.

Específicamente los bares, cafeterías y pubs emplean 1,4 millones de personas y tienen una facturación cercana a 90.700 millones de euros, aportando el 4,3% al PIB nacional.

Gracias a su calado en la sociedad, cultura y economía españolas, contribuyen a concienciar al conjunto de la población sobre la importancia y necesidad de actuar contra el cambio climático.