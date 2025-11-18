Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aitor Moll: "El corredor cantábrico-mediterráneo es uno de los proyectos más prometedores de nuestra historia reciente"

El consejero delegado de Prensa Ibérica ha abierto la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el Pignatelli

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, este martes en la jornada sobre el corredor cantábrico mediterráneo, en el Pignatelli.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, este martes en la jornada sobre el corredor cantábrico mediterráneo, en el Pignatelli. / Jaime Galindo

A. A. A.

Zaragoza

El futuro del corredor cantábrico-mediterráneo, una "idea de país" clave para el futuro de la comunidad aragonesa, es la idea principal sobre la que vira la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la sala de la Corona del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, ha sido el encargado de dar la bienvenida al foro, ante la presencia de autoridades políticas y empresariales del territorio.

"Hoy estamos aquí para abordar los retos y oportunidades que este reto plantea", ha comenzado esgrimiendo Moll, quien ha destacado que el corredor "será mucho más" que un método para mejorar el transporte de mercancías. "Con una línea de alta velocidad, favorecerá el desplazamiento de las personas y permitirá reducir mucho los tiempos", ha detallado, sin olvidar que "avanzar en su construcción transformará nuestra capacidad de transporte y nuestro horizonte económico".

En ese sentido, el impulso al comercio exterior, la sostenibilidad y la mejora de la movilidad ya citada han sido los tres pilares del discurso de Moll sobre las oportunidades que ofrece el corredor cantábrico-mediterráneo. Ahora, ha recordado, "estamos con una cuota muy baja en comparación de otros países europeos como Francia y Portugal". "Es uno de los proyectos más prometedores de nuestra historia reciente", ha señalado el directivo de Prensa Ibérica.

Moll, además, ha enumerado que, más allá de Aragón, comunidades como Cantabria, La Rioja, Castilla y León, el País Vasco o la Comunidad Valenciana consideran "clave" la infraestructura. Mucho más si se abre "una vía hacia Francia por Canfranc". "Es un proyecto prioritario", ha sentenciado, remachando que el corredor "unirá las dos fachadas, la atlántica y la mediterránea".

TEMAS

