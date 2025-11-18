El alcalde de Remolinos defiende su inocencia tras aparecer en el informe de la UCO del caso Cerdán: "No tengo absolutamente nada que ver"

El nuevo informe de la UCO sobre el caso Cerdán ha vuelto a sacudir al PSOE aragonés. En este caso, con unas supuestas conexiones que Koldo y Santos Cerdán habían establecido para conseguir que el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, firmase una autorización municipal para que pudiesen usarse las minas ubicadas en el pueblo zaragozano para depositar los residuos del controvertido proyecto de la Mina Muga, primer eslabón en los contratos que relacionan a la constructora Acciona con Servinabar.

Los contactos pasaban desde el entonces presidente autonómico, Javier Lambán, hasta el alcalde, por puntos que incluían a Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ (donde Zaldívar es diputado); Alfonso Gómez Gámez, actual portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y entonces director general de Minas; y, en última instancia, el militante socialista e ingeniero de minas Alfonso Martínez.

Con todo, la noticia no ha sido recibida con sorpresa por parte de Zaldívar, quien defiende en todo momento su inocencia. "Estoy muy tranquilo, no tuve absolutamente nada que ver", asegura en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Y es que el informe no le ha pillado desprevenido ya que, asegura, comenzó a tener "la mosca detrás de la oreja" este verano, cuando aparecieron por primera vez mencionados los dos Alfonsos y el proyecto de la Mina Muga.

"Los conozco y sí que me reuní con ellos en esas fechas, pero jamás he firmado ninguna autorización, básicamente, porque las minas han sido siempre estatales y ahora autonómicas, y están adjudicadas a Ibérica de Sales. Es imposible que firmase nada y así se lo hice saber tanto a los Alfonsos como a los abogados de Acciona", recuerda el regidor de Remolinos, en relación al mensaje de Koldo a Lambán, en mayo de 2018, en el que le pasaba un documento de ese corte y le agradecía su intermediación.

Pero la historia no acaba ahí. Primero, Zaldívar desvincula totalmente a Javier Lambán y a Sánchez Quero de, al menos, la parte que le corresponde. "Jamás me dijeron nada sobre esto", afirma. Aunque sí que implica a Santos Cerdán. "Tuve una segunda reunión con los Alfonsos y Acciona, que me insistían, y les dije nuevamente lo mismo. Y ya me dejaron tranquilo", comienza diciendo.

Después, visitó Madrid y aprovechó para conocer Ferraz -"es la única vez que he estado en mi vida", señala-, donde se cruzó con Cerdán, al que "no conocía" e, incide, "nunca he vuelto a ver". "Al saber que era el alcalde de Remolinos me preguntó por el tema de autorizar lo de las minas, porque Acciona necesitaba ir cerrando cosas para obtener la declaración ambiental favorable al proyecto de la Mina Muga. Pero a Cerdán le dije lo mismo, nunca han sido minas municipales", contextualiza.

"Jamás había oído hablar de Servinabar"

Y la mosca siguió resonando tras su oreja cuando, poco después, Acciona obtuvo el permiso ambiental e incluyó la posibilidad de depositar los residuos en Remolinos. En ese momento, se puso en contacto con el presidente Lambán. "Le avisé de que no tenían el permiso, ni mío ni de Ibérica de Sales", dice Zaldívar. En 2020, fue el propio Inaga el que confirmó esta coyuntura y descartó definitivamente Remolinos como destino para los residuos de la Mina Muga, proyecto que por cierto está paralizado ahora por la justicia. Asimismo, el alcalde de Remolinos subraya que "jamás había oído hablar de Servinabar hasta que salió lo de la UCO, solo me reuní con Acciona".

Tanto es así que, cuando este verano se destaparon las primeras relaciones de la trama Cerdán con la Mina Muga, Zaldívar explica que hizo saber a todo su entorno que él "se había reunido con los Alfonsos por ese tema" y que se había reunido con ellos. "Se lo hice saber a Quero, a Teresa Ladrero, a mis amigos, a mi familia... A todos. No tengo absolutamente nada que esconder y estoy muy tranquilo", concluye. En los próximos días, Zaldívar no descarta dar una rueda de prensa y explicar esto mismo a la opinión pública.