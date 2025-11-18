Aragón, Cantabria y Castilla y León se unen en Zaragoza para reivindicar el corredor cantábrico-mediterráneo: "Es imbatible y necesario. Va a transformar el norte de España"

El corredor cantábrico-mediterráneo es mucho más que una reivindicación. Así lo han dejado patente este martes en la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica en el Pignatelli los consejeros de Fomento de la DGA y el Gobierno cántabro, Octavio López y Roberto Media, y la secretaria general de Movilidad Sostenible de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez. En una mesa redonda moderada por el director de este diario, Ricardo Barceló, las tres instituciones han unido fuerzas para reivindicar al Gobierno de España que ejecute los estudios y las infraestructuras previstas.

En ese sentido, cada comunidad ha destacado sus puntos fuertes. López ha subrayado que Aragón, por su "envidiable situación geoestratégica", debe erigirse como "punto de llegada, de salida y de encuentro". Y no solo en el corredor cantábrico-mediterráneo, sino también con la Travesía Central Pirenaica y manteniendo las relaciones con los puertos catalanes. Así, Zaragoza sería ese nodo para las empresas de mercancías (y también para pasajeros) del Cantábrico y del Mediterráneo, con salida hacia Francia. Aquí, el consejero de Fomento aragonés ha recordado que en la capital aragonesa está Plaza, la "plataforma logística más importante del sur de Europa".

Aunque, eso sí, López ha subrayado que es necesario que esta infraestructura no sea "exclusiva", sino que "vertebre siete comunidades que concentran más del 25% de la renta y de la población española, incluyendo los puertos más importantes del país". "Debe ser un eje vertebrados, nos interesa también para poder vertebrar Teruel", ha remachado, antes de sentenciar que Aragón está en una buena posición para exigir este tipo de demandas gracias, entre otras cuestiones, al "volumen de inversiones" que está atrayendo.

Desde Cantabria, Roberto Media ha puesto un ejemplo para reflejar la situación de la "empresa más importante de la comunidad", el puerto de Santander. "Hasta Bilbao, que hay 100 kilómetros, un tren tarda 3 horas y 10 minutos, más que en los años 50. Y va vacío, porque no es competitivo", ha añadido a ese respecto. A partir de ahí, la importancia del corredor cantábrico-mediterráneo supondría elevar exponencialmente esa competitividad, que cuenta con "unanimidad" tanto en la sociedad como en el parlamento cántabro.

En esto último, el consejero de Fomento de Cantabria ha matizado que "algunos partidos se ponen de perfil" en base a los "intereses de sus partidos", pero reseñando nuevamente que la postura social es "unánime". Y también ha cargado duramente contra el ministro Óscar Puente y, por extensión, contra el Gobierno central: "Si alguien piensa que esto no es rentable, o vive en otro mundo o tiene otros intereses muy distintos a los de sus comunidades".

Un proyecto "de país"

Por su parte, Natalia Flórez, de la junta castellanoleonesa, ha subrayado que este proyecto es "de país, no de comunidades autónomas ni de empresas". La directiva ha puesto, para demostrarlo, algunas cifras en la mesa: el transporte de mercancías por carreteras supone el 3,8% del PIB de su comunidad, y solo en el primer trimestre del año se han movido 44 millones de toneladas, un número en "auge" en los últimos 12 meses. "El corredor descongestionaría el tráfico, permitiría mover muchísimas más toneladas. Hemos impulsado una estrategia logística para todas las provincias, con inversiones de hasta 290 millones", ha resaltado.

Asimismo, Flórez ha recordado que habla desde la experiencia, ya que Castilla y León ya forma parte del corredor atlántico, en el que Cantabria también pone la mirada. Una línea "muy importante", ya que "el norte de Portugal se conecta a Europa a través de Salamanca". Pese a esto, ha lamentado que el Gobierno central "solo pone el foco en Madrid". De cara al cantábrico-mediterráneo, su idea pasa por recuperar la línea Soria-Castejón y la de Burgos-Aranda-Madrid, sin pasar por Valladolid.

Por concluir, los tres responsables políticos han sostenido la necesidad de seguir haciendo "presión". "Si no nos creemos esto aquí, como vamos a ir a Bruselas a pedir dinero", ha dicho el cántabro Media. Octavio López, para concluir, ha insistido en la necesidad en hablar del eje "continuamente, no cada seis meses" y aglutinar una propuesta única con la "mayor presencia posible" entre las comunidades implicadas.